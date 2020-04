Nintendo Switch Online zhakowane. Firma potwierdza olbrzymi wyciek danych graczy

Plotki dotyczące złamania zabezpieczeń Nintendo pojawiały się w ostatnich dniach w związku z nietypowymi problemami zgłaszanymi przez posiadaczy konsol firmy. Gracze pisali w sieci o nieautoryzowanych przez nich zakupach, obciążających ich konta. Okazało się, że przypuszczenia dotyczące ataku hakerskiego były słuszne. Korporacja potwierdziła to na swojej japońskiej stronie internetowej.

Hakerzy mieli uzyskać dostęp do loginów, które zostały upublicznione w innym miejscu w internecie. Nie podano szczegółów dotyczących sposobu wykradzenia haseł ani tego, jak dalece posunięto się w wykorzystaniu tej sytuacji. Nintendo zaznaczyło jedynie, że w niektórych przypadkach loginów użyto do dokonania nieuprawnionych zakupów z kont nieświadomych niczego graczy. Firma prosi ich, by na własną rękę spróbowali anulować płatności w przypadku niechcianych przez nich gier. Zaznacza jednak, że ze względu na dużą liczbę przypadków rozwiązanie problemów może chwilę potrwać.

Co istotne, hakerzy uzyskali dostępy do Nintendo Network ID's. Najbardziej narażeni na atak byli więc właściciele tych kont, którzy używali identycznych loginów także do swoich kont Nintendo, wykorzystywanych do zakupu gier w Nintendo Store oraz eShop. NNID to stary sposób logowania się do usług korporacji, który został zachowany ze względu na wygodę użytkowników. Firma w obliczu ataku hakerskiego zdecydowała się na usunięcie tych kont i zresetowanie haseł zaatakowanych osób. Swoich klientów poprosiła o ponowne zarejestrowanie się przy użyciu adresów email.

