Turyści będą musieli instalować aplikację śledzącą? Nietypowy pomysł na walkę z koronawirusem

Wspomniany pomysł jest analizowany przez ekspertów, a także będzie opracowany w taki sposób, by korzystanie z aplikacji było jak najprostsze z perspektywy technicznej. Jak opisuje „El Dia”, gdy zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez koronawirusa zostanie w pewnym sensie odsunięte i wznowiona zostanie działalność turystyczna, najważniejsze będzie to, by ograniczać do minimum nie tylko „import zagranicznych przypadków”, ale także w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem na terenie Wysp Kanaryjskich posiadać konkretne dane o zarażonych – gdzie przebywali, w jakich restauracjach jedli, jakie muzea i inne atrakcje kulturalne odwiedzili. To wszystko zostanie zarejestrowane w aplikacji i pozwoli również na ustalenie z kim potencjalny zakażony się kontaktował.

Koronawirus na świecie

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 3 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej chorych zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczył 211 tys., a najwięcej zgonów potwierdzono w USA, Włoszech, Hiszpanii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Pozytywnie może napawać fakt, że dotychczas ponad 920 tys. osób pokonało chorobę.

Czytaj także:

Sycylia częściowo zapłaci za wakacje turystów? Nietypowy pomysł na walkę ze skutkami pandemii