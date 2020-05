Plus uruchamia pierwszą w Polsce sieć 5G. Będzie działać na obszarze 7 miast

Jak informuje Plus, jego pierwsza w Polsce i jedyna komercyjna sieć 5G będzie składać się ze 100 nadajników, działając na terenie 7 miast: Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia. – Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj, jako lider technologiczny polskiego rynku mediów i telekomunikacji, wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli korzystać klienci Plusa. A Polska dołącza do państw przodujących w europejskim i światowym wyścigu technologicznym. Cieszę się, że klienci Plusa jako pierwsi będą mogli korzystać komercyjnie z 5G, czyli najszybszego bezprzewodowego internetu – podkreślał Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

W zasięgu sieci ma znaleźć się ponad 3 miliony Polaków. Początkowo 900 tys. i w dalszej kolejności – wraz z przyłączeniem Warszawy – kolejne ponad 2 miliony osób. W pierwszej fazie zamontowanych zostanie 100 stacji, w drugiej ponad 600. Wszystko ma zostać przeprowadzone do końca tego roku, a finalizacja inwestycji powinna zakończyć się w pierwszych miesiącach roku 2021. Pierwsza w naszym kraju komercyjna sieć 5G zostaje wdrożona w najnowocześniejszej technologii w paśmie 2,6 GHz o szerokości 50 MHz TDD (Time Division Duplex).

