Internauci reagują na PlayStation 5. W sieci roi się od memów

Sony pokazało najnowszą konsolę PS5 w czwartek 11 czerwca na konferencji „PS5 – The Future of Gaming”. Później jej zdjęcia firma wstawiła także na Twittera. To tam właśnie pojawiło się najwięcej reakcji internautów na jej nietypowy wygląd. W sieci można już obejrzeć pełny zapis konferencji:

Pełna specyfikacja PS 5:

Procesor: x86-64-AMD Ryzen Zen 2; 8x rdzeni ze zmienną częstotliwością do 3,5 GHz

Karta graficzna: 10,28 TFLOPów, 36 CUs z 2,23GHz; architektura AMD Radeon RDNA 2

Pamięć 16GB GDDR6/256-bit z przepustowością 448 GB/s

Dysk twardy: 825GB SSD z przepustowością 5,5 GB/s; możliwe rozszerzenie przez slot NVM Express; wsparcie dla USB HDD

Napęd: 4K UHD Blu-ray

Dźwięk: Tempest 3D AudioTech

Wsparcie dla telewizorów 4K 120Hz i 8K oraz VRR (przy HDMI ver. 2.1)

Gry na PlayStation 5

Jak ujawniono na konferencji „PS5 – The Future of Gaming”, posiadacze najnowszej konsoli Sony razem ze sprzętem otrzymają za darmo dołączoną do niego grę GTA V. Zapowiedziano też nową grą ze Spider-Manem o nieobcym fanom podtytule „Miles Morales”. Gracze mogą oczekiwać też na Gran Turismo 7, nową cześć Ratchet & Clank, całkiem nowy Project Athia, Returnal i nietypowe Stray w cyberpunkowym klimacie, gdzie głównym bohaterem może być... kot? Z innych tytułów wartych uwagi pojawiło się Ghostwire Tokyo, Oddworld: Soulstorm z klasycznym kosmitą Abe'm. Pojawiła się także zapowiedź Hitmana 3, NBA 2K21, Demon's Souls, Deathloop, Resident Evil 8 oraz kontynuacja Horizon: Zero Dawn.

