Przedsiębiorcy, którzy przetrwali kryzys, wiedzą już, co im pomogło. Są optymistami

Najlepiej poszło podczas lockdownu firmom, które korzystały z technologii informatycznych (IT) od dawna, jak wynika z badań. Aż 73 proc. ankietowanych przez Atmana pracowników przedsiębiorstw przyznaje, że w dużym stopniu właśnie dzięki rozwiązaniom IT ich organizacje przetrwały kryzys. Co ciekawe, 1 na 4 respondentów twierdzi, że jego firma nie zamierza poprzestać na dotychczasowych wdrożeniach i planuje zwiększyć wydatki.

Atman (branża data center) przeprowadził badanie wśród swoich klientów, a więc przedsiębiorstw, które na co dzień korzystają z rozwiązań IT, m.in. w modelu outsourcingowym. Celem badania było sprawdzenie, jak przedsiębiorstwa – mniej lub bardziej – „ucyfrowione” poradziły sobie w czasie pandemicznych restrykcji, które wiele firm „analogowych” odczuło bardzo boleśnie. Na pytania odpowiedzieli przedstawiciele niemal stu spółek. Wyniki napawają optymizmem.

Okazuje się, że organizacje inwestujące w technologie były w przeważającej większości tak dobrze wyposażone, że choć pandemia była zaskoczeniem, to nie odcisnęła większego piętna na ich biznesie. Aż 33 proc. ankietowanych uznało, że ich firmy były bardzo dobrze przygotowane na kryzys zarówno organizacyjnie, jak i technologicznie. Jednocześnie aż 66 proc. oceniło, że ich organizacje dość sprawnie poradziły sobie z początkowymi problemami (najczęściej wskazywanymi były niedostatek narzędzi do pracy zdalnej i niewystarczająca przepustowość internetu) i szybko przystosowały się do działania w warunkach pandemii.

Tylko 6,5 proc. respondentów uznało, że rozwiązania IT nie odegrały istotnej roli. Dla ponad połowy udział IT w ograniczeniu negatywnego wpływu pandemii na ich biznes był znaczący, natomiast 1/5 dzięki niemu w tym czasie wręcz zwiększyła przychody.

Firmy dostosowały się do nowej sytuacji rynkowej, wykorzystując zarówno własne serwerownie (86 proc. respondentów), jak i usługi data center: serwery dedykowane i kolokację (odpowiednio 46 i 42 proc.). Ponadto aż 65 proc. ankietowanych przyznało, że ich firmy w jakimś stopniu korzystały z rozwiązań chmurowych.

