Biznes wie, że po kryzysie musi się zmienić. Ale czy starczy mu czasu?

Blisko połowa ankietowanych w badaniu „Marketing, Innovation and Technology” przeznacza co najwyżej 25 proc. swojego czasu na tego typu działania. Globalny lockdown pokazał, że firmy, które inwestowały w innowacje i nie bały się nowych technologii, były bezpieczniejsze podczas kryzysu. Kluczowa stała się również komunikacja na linii konsument-biznes.

Okazało się, że klienci oczekują możliwości nawiązania dialogu z markami oraz chcą by brandy wpływały na otaczającą nas rzeczywistość. Badania przeprowadzone podczas lockdownu przez firmę Berlin Cameron wykazały, że 43 proc. Millenialsów uważa, że powinnością marek jest wyjść przed szereg i pomagać. Już co czwarty z nich wierzy, że firmy potrafią wywierać tak samo silny wpływ na społeczeństwo jak rząd.

Inwestycja z bonusem

Raport „Marketing, Innovation and Technology” przygotowany przez Association of National Advertisers (ANA) ujawnia, że istnieje znaczący rozdźwięk między tym, co według marketerów doprowadzi do przyszłego wzrostu i budowania marki – to innowacje i technologie – a tym, ile czasu poświęcają na poznanie i realizację tych praktyk. 84 proc. respondentów badania potwierdza, że ich zdaniem rozwój firmy uzależniony jest od inwestycji w innowacje i technologie. Jednocześnie 45 proc. ze wszystkich ankietowanych przyznaje, że na wspomniane działania przeznacza mniej niż 25 proc. swojego czasu.

– Transfer do cyfrowego świata to jeden z efektów COVID-19. Oznacza, że wirtualne doświadczenia klientów stają się ważnym elementem strategii kreacji i sprzedaży produktów marki. Według raportu ANA technologia i innowacje mogą pomóc firmom w identyfikowaniu nowych możliwości i podniesieniu wydajności przedsiębiorstw – zauważa Marcin Filipowicz, wiceprezes Audience Network specjalizującej się w marketingu online wspartego Big Data.