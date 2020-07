Donald Trump: To moja zasługa, że Boris Johnson zakazał Huawei’a

Boris Johnson (w jego imieniu brytyjski sekretarz stanu (minister) ds. cyfryzacji, kultury, mediów i sportu Oliver Dowden) nakazał całkowite usunięcie urządzeń Huawei’a z brytyjskiej sieci 5G do końca 2027 roku, ryzykując gniew Chin, ale jasno sygnalizując, że największy na świecie producent sprzętu telekomunikacyjnego nie jest mile widziany na Zachodzie.

– Przekonaliśmy wiele krajów, wiele krajów, w większości zrobiłem to sam, aby nie używać Huawei’a, ponieważ uważamy, że jest to niebezpieczne, to zagrożenie bezpieczeństwa, to duże ryzyko dla bezpieczeństwa – powiedział Donald Trump.

Przypomnijmy, brytyjskim dostawcom telefonii komórkowej zakazano kupowania nowego sprzętu Huawei 5G po 31 grudnia 2020 roku. Do 2027 roku muszą również usunąć cały sprzęt 5G chińskiej firmy ze swoich sieci.

Brytyjski sekretarz stanu (minister) ds. cyfryzacji, kultury, mediów i sportu Oliver Dowden powiedział w Izbie Gmin o decyzji rządu. Oznacza ona, że brytyjski rząd postępuje zgodnie z sankcjami nałożonymi przez Waszyngton, który twierdzi, że chińska firma stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Huawei oczywiście temu zaprzecza.

Dowden powiedział jednocześnie, że zakaz dostaw opóźni wprowadzenie brytyjskiej sieci 5G o rok. Dodał, że łączny koszt decyzji, w połączeniu z wcześniejszymi ograniczeniami ogłoszonymi przeciwko Huawei’owi, wyniesie do 2 miliardów funtów, a całkowite opóźnienie wprowadzenia 5G „od dwóch do trzech lat”.

– Nie była to łatwa decyzja, ale jest właściwa dla brytyjskich sieci telekomunikacyjnych, dla naszego bezpieczeństwa narodowego i naszej gospodarki, zarówno teraz, jak i na dłuższą metę – powiedział sekretarz stanu.

Ponieważ amerykańskie sankcje dotyczą tylko przyszłego sprzętu 5G, rządowi brytyjskiemu doradzono, żeby nie usuwał sprzętu 2G, 3G i 4G dostarczonego przez Huawei’a. Jednak przy wymianie masztów firmy sieci prawdopodobnie przestawią się na innego dostawcę, w celu świadczenia usług wcześniejszej generacji.

Huawei oświadczył, że posunięcie rządu jest „złą wiadomością dla każdego w Wielkiej Brytanii z telefonem komórkowym” i zagroził, że „przeniesie Wielką Brytanię na wolny cyfrowy ruch, podniesie rachunki i pogłębi przepaść cyfrową”.

Decyzja rządu nie wpływa na możliwość Huawei’a sprzedawania smartfonów konsumentom.

Ambasador Chin w Wielkiej Brytanii oświadczył, że decyzja jest „rozczarowująca i zła”. „Wątpliwe jest, czy Wielka Brytania może zapewnić otwarte, uczciwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla firm z innych krajów” – napisał na Twitterze Liu Xiaoming.

