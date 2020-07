Setki tysięcy dolarów zablokowanych podczas hakerskiego ataku na Twittera

Coinbase poinformowała, że powstrzymała około 1100 klientów przed wysłaniem swoich bitcoinów hakerom, którzy uzyskali dostęp do kont znanych osób na Twitterze w zeszłym tygodniu.

W ubiegłą środę zhakowano ponad 100 kont na Twitterze, niektóre należące do dużych firm, takich jak Apple, oraz znanych osób, takich jak wiceprezydent Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk i inni, w ramach masowego skoordynowanego oszustwa związanego z bitcoinami. Według Twittera hakerzy byli w stanie przekonać niektórych pracowników firmy do wykorzystania wewnętrznych systemów i narzędzi, w celu uzyskania dostępu do kont oraz oszukaniu użytkowników w sprawie bitcoinów.

Według Forbesa, Coinbase i inne giełdy kryptowalut, były w stanie powstrzymać niektórych klientów przed wysyłaniem bitcoinów do hakerów, umieszczając ich na czarnej liście. Coinbase twierdzi, że uniemożliwiła nieco ponad 1000 klientom wysłanie około 280 tys. dolarów w bitcoinach podczas ataku. Według firmy, około 14 użytkowników Coinbase wysłało mniej więcej 3 tys. dolarów w bitcoinach na konta hakerów, zanim firma przeniosła ich na czarną listę.

– Zauważyliśmy oszustwo i zaczęliśmy blokować transakcje w ciągu kilku minut od pierwszej fali postów o oszustwie – powiedział rzecznik Coinbase w wywiadzie dla „The Verge”.

Konta na Twitterze należące do giełd kryptowalut, w tym Binance i Gemini, również były celem podczas środowego ataku. Główny specjalista ds. informacji Coinbase powiedział Forbesowi w niedzielę, że dowiedział się o oszustwie wkrótce po opublikowaniu tweetów z kont innych giełd.

Twitter nadal bada środowy atak. W piątek firma opublikowała post na blogu potwierdzający, że zaatakowano 130 kont, a hakerzy byli w stanie zresetować hasła, zalogować się na konta i wysłać tweety w przypadku 45 z tych kont. Twitter poinformował również, że hakerzy byli w stanie pobrać dane kont (w tym prywatne wiadomości) ośmiu niezweryfikowanych użytkowników.

