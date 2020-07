Facebook testuje nową wersję. Jest bez przycisku „Lubię to”

Nowe funkcje były początkowo testowane na niewielkiej liczbie osób w aplikacji mobilnej. Obecnie są rozszerzane na szerszą grupę Stron.

Teraz osoby biorące udział w teście to aktorzy, autorzy, twórcy i niewielka garstka podmiotów medialnych, obsługujących zespoły muzyczne i autorów książek. Jeśli zostaną uwzględnione w teście, po zalogowaniu się na urządzeniu mobilnym na swoich Stronach, zobaczą opcję wyrażenia zgody na wypróbowanie nowej wersji. Facebook twierdzi, że teraz rozszerzy test, aby objąć również niewielki procent anglojęzycznych Stron biznesowych.

Zaktualizowany projekt i zestaw funkcji ma na celu uproszczenie korzystania ze Stron. Firma potwierdza potrzebę uproszczenia korzystania ze nich właśnie teraz, ponieważ wiele osób praktykuje dystans społeczny i decyduje się zamiast tego łączyć się ze swoimi społecznościami online.

Nowy układ Stron ma na celu ułatwienie odwiedzającym je zobaczenie kluczowych informacji, takich jak biografia i posty. Projekt eliminuje przyciski „Lubię Stronę” i „Lubię to”. Zamiast tego Strony będą miały tylko przycisk „Śledź” i będą podawać liczbę obserwujących.

Ta zmiana lepiej odzwierciedli rzeczywisty zasięg Stron. Wiele osób „polubiło” bowiem różne Strony przez ostatnie lata, ale potem przestało je obserwować w kanale aktualności, ponieważ wzrosło zainteresowanie nimi. Liczba obserwujących wskazuje, ile osób faktycznie widzi aktualizację konkretnej Strony w swoim kanale aktualności.

Posiadanie obu opcji doprowadziło do bardziej skomplikowanego procesu, w którym użytkownicy najpierw „lubią” Stronę, co powoduje automatyczne jej śledzenie. Ale dana osoba może teraz wycofać się z tego, zmieniając swoje ustawienia w dowolnym momencie. Właściciele Stron uważają to za zagmatwane i nieprzydatne, ponieważ chcą nawiązać kontakt z obserwatorami, którzy są faktycznie zainteresowani Stronami i ich zawartością, a nie z tymi, którzy tylko „polubili” je, ale ich nie obserwują.

Teraz właściciele Stron będą mogli lepiej łączyć się ze obserwującymi, przeglądając ich kanał aktualności, a następnie szybko przełączać się między swoim osobistym profilem na Facebooku a publiczną Stroną (lub Stronami), którymi zarządzają, gdy chcą komentować lub reagować na posty.

Zarządzający Stronami będą mogli jaśniej przypisywać uprawnienia administratora i zarządzać nimi w oparciu o określone zadania. Będzie to obsługiwane przez zaktualizowany ekran „Dostęp do edycji”, na którym właściciele mogą włączać i wyłączać określone zadania zarządzania, np. kto może tworzyć zawartość strony, wysyłać bezpośrednie wiadomości jako Strona, tworzyć reklamy, odpowiadać na komentarze i nie tylko.

Aktualizacja dodatkowo ma na celu uproszczenie nawigacji w sekcji Statystyki Strony, w której właściciele i menedżerowie Stron śledzą dane analityczne związane z ich wydajnością.

Teraz właściciele Stron będą mogli uzyskać te dane z samych Stron lub nawet bezpośrednio z postów. W sekcji Statystyki uzyskają również dostęp do kilku nowo dodanych danych, w tym do najskuteczniejszych postów i nowych danych, które pokażą, że odbiorcy Strony odwiedzają też połączone konto na Instagramie.

Będą też otrzymywać mniej powiadomień ze swoich Stron, ponieważ Facebook będzie teraz grupować istotne i powiązane dane, takie jak wzmianki i reakcje na posty, podczas wysyłania aktualizacji.

Facebook nie udostępnia informacji, kiedy aktualizacja będzie szerzej dostępna.

