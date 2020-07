Nowa jakość internetu dzięki sieci 5G

Od 11 maja działa komercyjna sieć 5G Plusa w siedmiu miastach w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Operator wykorzystuje przy tym najnowocześniejsze technologie - częstotliwość 2,6 GHz TDD, której używają Amerykanie i Chińczycy. Trwa też rozbudowa sieci – 600 dodatkowych nadajników pozwoli rozszerzyć zasięg sieci na kolejne 2 miliony osób – z obecnych 900 tysięcy do ponad 3 milionów użytkowników. Przedstawiciele operatora szacują, że prace nad tym etapem rozbudowy 5G zakończą się w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Nowej ofercie towarzyszy okres promocyjny – w pierwszych miesiącach transmisja danych w 5G będzie dostępna dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu bez dodatkowych opłat, w tym w abonamentach polecanych do 5G. Klienci, którzy zechcą z nich skorzystać, będą potrzebowali odpowiedniego sprzętu, dlatego w sprzedaży pojawiły się zarówno smartfony dla 5G: Samsung Galaxy A51 5G, Motorola Edge, ZTE Axon 11 5G, HUAWEI P40 Lite, HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI Mate Xs, jak i routery: ZTE MC801 oraz HUAWEI 5G CPE Pro 2.

Cyfrowa ewolucja

Czy 5G w Plusie oznacza wielką cyfrową rewolucję? Na pewno nie od razu, dlatego rozczarują się ci, którzy wyobrażali sobie, że wraz z pojawieniem się tej sieci w Polsce na ulicach zobaczymy autonomiczne samochody, drony zastąpią kurierów, a szpitale przestaną być potrzebne, bo będą nas operować specjaliści z Hong Kongu. Bo 5G, jak każda inna technologia, potrzebuje czasu do rozwoju. Wystarczy spojrzeć na doświadczenia państw, które wprowadziły 5G. W Korei Południowej dzięki 5G maksymalna prędkość wynosi już 1 Gb/s, a średnia 111 Mb/s. W Wielkiej Brytanii maksimum to 10-50 Gb/s, przy średniej 130-240 Mb/s. Dla porównania: angielska sieć 4G pozwala na maksymalną prędkość 300 Mb/s i średnią – 32,5 Mb/s. To pokazuje jak wielki przeskok w prędkościach i pojemnościach przesyłu danych jest nam w stanie zapewnić sieć 5G.

Dlatego klienci, którzy postanowią skorzystać z 5G w Plusie, w pierwszej kolejności odczują korzyści w postaci szybszego, bardziej stabilnego Internetu. Dzięki temu mogą przesyłać więcej danych ze zwiększoną szybkością, co sprawia, że oglądanie filmów czy granie online odbywa się dużo płynniej. To zasługa zastosowanej technologii TDD, która pozwala na transmisję danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink (dodatkowy pas na autostradzie). Pasmo 2600 MHz zarezerwowane jest wyłącznie dla sieci 5G, a nie dzielone pomiędzy 4G oraz 5G.

Najpierw udogodnienia, potem rewolucja?

Jak już wspomnieliśmy, uruchomienie sieci 5G to w pierwszym etapie jej funkcjonowania przede wszystkim udogodnienia związane ze zwiększoną prędkością przesyłania danych i większą pojemnością sieci. 5G już teraz daje pole dla rozwoju jeszcze lepszej domowej rozrywki i nowoczesnych rozwiązań, pozwalających m.in. na transmisje: sportowe, wydarzeń i programów w wysokiej rozdzielczości (4K, a nawet 8K), a także na wybór kamery, z perspektywy której wyświetlamy obraz na ekranie. Filmy i seriale w formatach 4K, 8K czy 360° za sprawą 5G pobierane są o wiele szybciej. Użytkownicy doceniają komfort odtwarzania obrazów na urządzeniach mobilnych, a opóźnienia i przerwy w transmisjach na żywo powoli stają się tylko niemiłym wspomnieniem. Dzięki rozwiązaniom z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR) rozrywka bez wychodzenia z domu stanie się o wiele bardziej angażująca. 5G przenosi nas w centrum sportowych i muzycznych wydarzeń, jakbyśmy właśnie przebywali na stadionie czy na koncercie ulubionego zespołu.

Na znaczeniu zyskają też widowiska z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR), np. z udziałem cyfrowo generowanych gwiazd na scenie. Za sprawą minimalnych opóźnień różnicę w jakości odczują także miłośnicy e-sportu i e-gamingu. Dzięki urządzeniom VR ruchy zawodnika w wirtualnej przestrzeni zostaną dokładnie odwzorowane. Nastąpi rozwój chmurowych platform gamingowych, które umożliwią natychmiastowy dostęp do gier komputerowych, bez potrzeby pobierania ich na urządzenie. Platformy zapewnią doskonałą jakość gry na urządzeniach mobilnych, nawet w najbardziej wymagające tytuły.

Nowa technologia to w dalszej przyszłości także kolejny krok w kierunku inteligentnych miast czy fabryk. Sieć 5G pozwoli np. wdrażać inteligentne systemy parkingowe, zarządzać transportem miejskim, monitorować skażenia powietrza. Ma także zastosowanie w automatycznych pojazdach – standard 5G połączy samochody z otoczeniem, innymi kierowcami oraz infrastrukturą drogową. Zwiększone zostanie także nasze bezpieczeństwo. 5G umożliwi błyskawiczną komunikację w trakcie imprez masowych i w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Sieć znajdzie też swoje wykorzystanie w telemedycynie, gdzie natychmiastowy dostęp do wysokiej jakości danych medycznych zapewni personelowi lekarskiemu lepszy kontekst dla ich interpretacji. Niewykluczone więc, że w dalszej perspektywie dzięki 5G faktycznie będziemy świadkami zdalnych teleoperacji.