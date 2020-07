„Zagrożenie większe niż broń atomowa”. Elon Musk ostrzega przed Sztuczną Inteligencją

Elon Musk ponownie ostrzega przed Sztuczną Inteligencją. Miliardem przyznaje, że najwięcej osób, które mylą się w jej sprawie jest wśród najmądrzejszych ludzi na świecie.

– Jeśli sądzicie, że komputer nie może stać mądrzejszy od was, to jesteście głupsi, niż wam się wydaje – powiedział Elon Musk, cytowany przez Business Insider. Dodał, że ludzie, którzy najbardziej się mylą w kwestii Sztucznej Inteligencji to ci najmądrzejsi. To właśnie im najtrudniej zrozumieć, że komputer może ich prześcignąć intelektualnie.

Groźniejsza od broni atomowej

– Walę w ten bęben od dekady. Powinniśmy być zaniepokojeni tym, w którą stronę zmierza rozwój AI – powiedział Musk, komentując swoje kolejne ostrzeżenia w sprawie Sztucznej Inteligencji. Szef Tesli i SpaceX nawołuje do stworzenia specjalnych regulacji, które miałyby monitorować i ograniczać rozwój AI. Jego zdaniem, niekontrolowana stanowi dla ludzkości większe zagrożenie, niż broń atomowa, a posiadanie i rozwój tej, jest restrykcyjnie przestrzegany w ramach traktatu międzynarodowego.

