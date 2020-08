Konto bankowe w Google? Już wkrótce

Już jakiś czas temu Google zapowiedziało stworzenie fizycznej karty płatniczej (debetowej, nie kredytowej). Teraz zamierza zaoferować usługi bankowe. Gigant, wraz z ośmioma amerykańskimi bankami, będzie prowadzić konto w Google.

O sprawie donosi serwis FinExtra. Konta bankowe w Google’u zostaną stworzone na bazie usługi Google Pay, powszechnie stosowanej przez posiadaczy smartfonów. W 2021 roku program ma ruszyć, by szybko stać się powszechnym w Stanach Zjednoczonych.

Jeszcze w 2019 roku „Financial Times” poinformował, że konta osobiste w Google’u będą prowadzone przez Citiogroup i unię kredytową z Uniwersytetu Stanforda. Teraz FinExtra podaje nazwy pozostałych banków, które zgłosiły akces do projektu. To gigantyczne instytucje: Bank Mobile, BBVA USA, BMO Harris, Coastal Community Bank, First Independence Bank i SEFCU.

Wszystkie dostępy do konta będą się odbywać – jak to w Google’u – za pośrednictwem wspólnej platformy usług amerykańskiej firmy. Do konta będzie przypisana wspomniana już fizyczna karta.