Facebook jednak wystąpił przeciwko Donaldowi Trumpowi. Jego fake news został usunięty

Facebook usunął wideo, które prezydent Trump zamieścił na swoim koncie w środę, powołując się na swoje zasady dotyczące fałszywych treści (fake newsów) o koronawirusie.

Decyzja o usunięciu wideo sygnalizuje nowy kierunek obrany przez Facebooka, który ostatnio podejmował tylko stopniowe kroki, aby zdystansować się od przekonania, że firma celowo przymyka oko na potencjalnie szkodliwe zachowania prezydenta.

Film, o którym mowa, był klipem z wiadomości Fox News ze środowego poranka, w którym prezydent wygłaszał bezpodstawne twierdzenia, że dzieci są „prawie odporne” na COVID-19. Chociaż wiele jest niewiadomych na temat nowego koronawirusa, to jednak faktem jest, że dzieci mogą zarazić się COVID-19 i uważa się, że mogą go przenosić na innych, nawet bez objawów.

„Ten film zawiera fałszywe twierdzenia, że jakaś grupa ludzi jest odporna na COVID-19, co stanowi naruszenie naszych zasad dotyczących szkodliwej dezinformacji dotyczącej COVID” – napisała Liz Bourgeois z Facebooka w oświadczeniu przekazanym TechCrunch.

Twitter, który już nie raz (w przeciwieństwie do Facebooka) wyrzucał fake newsy Trumpa, teraz również usunął link do tego samego klipu wideo, które oficjalne konto Trumpa na Twitterze @TeamTrump udostępniło w środę. Linki do tweeta odsyłają teraz użytkowników Twittera do wiadomości, że tweet naruszył zasady Twittera i nie jest już dostępny.

Czytaj także:

Pracownicy Facebooka wściekli na szefa za milczące poparcie dla Donalda TrumpaCzytaj także:

Trump zakaże TikToka? Ale aplikację chce kupić Microsoft