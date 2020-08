5G – różne pomysły na sieć

5G i amerykański pomysł na rozwój tej sieci to jeden z ważnych punktów weekendowej wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Mika Pompeo w Polsce. Amerykanie stawiają na rozwój sieci oparty o ich własne rozwiązania z wykluczeniem konkurencji z Chin. – Czekamy na szczegóły, ale Polska jest gotowa do tego, aby podjąć taką współpracę z amerykańskimi firmami, ale także europejskimi firmami, które będą kooperowały wokół tego tematu oraz innymi przedsiębiorstwami globalnymi, które zapewnią odpowiednie warunki bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa infrastruktury – powiedział po sobotnim spotkaniu Mika Pompeo z premierem Mateuszem Morawieckim, rzecznik rządu Piotr Müller. To sugeruje, że sprawa 5G jest wciąż otwarta.

Sąsiedzi otwarci na różne rozwiązania

Wiosną ubiegłego roku Czesi zorganizowali dużą międzynarodową konferencję na temat bezpieczeństwa, na którą zaprosili przedstawicieli 32 krajów i wypracowali tzw. propozycje praskie, czyli zbiór dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju sieci. „Komunikacja jest kamieniem węgielnym naszych społeczeństw. Określa ona prawie każdy aspekt naszego życia. Jednak szybki rozwój i skala, na jaką wykorzystujemy technologie komunikacyjne, zwiększa naszą zależność i podatność na zagrożenia. (…) Bezpieczeństwo cybernetyczne nie może być postrzegane jako kwestia czysto techniczna. Bezpieczna, pewna i odporna infrastruktura wymaga odpowiednich strategii krajowych, solidnej polityki, kompleksowych ram prawnych i wyspecjalizowanego personelu, który jest odpowiednio przeszkolony i wykształcony. Silne bezpieczeństwo cybernetyczne wspiera ochronę wolności obywatelskich i prywatności” – zapisano w dokumencie. Ważnym jego elementem jest też zapis o wypracowaniu wspólnej polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Te zapisy są podstawą czeskiej polityki w tym zakresie. – Republika Czeska musi dokładnie zbadać każdego potencjalnego dostawcę pod kątem cyberbezpieczeństwa. (...) Jasno określamy parametry tego, czym jest to bezpieczeństwo i jak musi się zachować potencjalny operator, który wprowadzi sieć 5G. I nie mówmy, czy to ta czy ta firma, ale wprowadzimy konkretne zasady, których będzie należało ściśle przestrzegać – zapewniał w wywiadzie udzielonym w czeskiej telewizji publicznej wicepremier Czech Karel Havlíček.

Niemcy opracowały właśnie katalog wymagań bezpieczeństwa dla sieci telekomunikacyjnych, który precyzuje techniczne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G. – Standard komunikacji mobilnej 5G jest kluczową technologiczną podstawą udanej cyfryzacji. Warunkiem jej osiągnięcia jest zrównoważony poziom bezpieczeństwa informacji w ramach kompleksowego zarządzania ryzykiem – przekonuje Arne Schönbohm. z Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji. We wcześniejszych wywiadach Arne Schönbohm zwracał uwagę, że w przypadku 5G kluczowa jest ceryfikacja i ciągła praca nad wykluczaniem ryzyk.

Katalog nie zmyka możliwości startowania w przetargach na rozwój sieci żadnej z firm.

Jedynym krajem, który wprowadził ograniczenia wobec Huawei jest Wielka Brytania, dając operatorom telekomunikacyjnym siedem lat na wymianę infrastruktury. Trudno więc interpretować tę decyzję jako potrzebę rozwiązania palącej kwestii – jest to raczej działanie, które ma z jednej strony zadowolić politycznego sojusznika naciskającego na podjęcie podobnych działań, z drugiej zaś – nie wprowadzać żadnych istotnych zmian wobec zastanego status quo.

Europa otwarta na współpracę

Komisja Europejska opublikowała w styczniu 2020 r. dokument „5G Toolbox”, który jest zestawem rekomendacji dla państw członkowskich wspierającym je w budowania sieci piątej generacji. Dokument mówi m.in. o dywersyfikacji dostawców, skrupulatnej ocenie ryzyk związanych z infrastrukturą i dostawcami czy wpracowanie wspólnych narzędzi przeciwdziałającym cyberprzestępstwom. – Europa ma wszystko, co potrzebne, aby stać się liderem w wyścigu technologicznym. Bez względu na to, czy chodzi o rozwój, czy o wdrożenie technologii 5G, nasz przemysł już teraz jest dobrze przygotowany do startu – uważa Thierry Breton, unijny komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i podkreśla, że 5G Toolbox to niezwykle ważne narzędzie, które da szansę na jeszcze większy rozwój. – Wyposażyliśmy państwa członkowskie UE, operatorów telekomunikacyjnych i użytkowników w narzędzia do budowy i ochrony europejskiej infrastruktury o najwyższych standardach bezpieczeństwa, abyśmy wszyscy mogli w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje technologia 5G .