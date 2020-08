Jabłko pozwało gruszkę. Apple zaskarżyło start-up z logo innego owocu

PrepearFot to mały start-up (ale firma rośnie). W jej nazwie pojawia się angielskie słowo „pear”, co oznacza po polsku gruszkę. Z dużym prawdopodobieństwem można więc założyć, że stąd wzięło się logo przedsiębiorstwa – rzeczony owoc.

Jednak jest firma, która zazdrośnie strzeże swojego logo, wcale nie przedstawiającego gruszki. Nazywa się Apple. Właśnie – jak donoszą amerykańskie media – złożyła skargę w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademark Office).

Co ma jabłko do gruszki? Apple zażądało wprost, by PrepearFot zmieniła logo. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie sprawy.

PrepearFot to aplikacja pozwalająca na planowanie jedzenia, tworzenie list zakupów i wymienianie się przepisami. Jest darmowa. Logo firmy zostało zarejestrowane w USPTO w styczniu 2017 roku. Apka jest dostępna zarówno na Androida, jak i apple’owskiego iOS-a.

W styczniu 2017 roku urząd poinformował PrepearFot, że wszystko jest w porządku i firma może się posługiwać logo gruszki.

Apple argumentuje teraz, że gruszka przypomina jabłko. I to właściwie tyle.

Czy PrepearFot się ugnie przed najpotężniejszą firmą świata, której kapitalizacja przekroczyła niedawno 2 biliony dolarów, a przed którą drżą nawet rządy niektórych państw? Nic z tych rzeczy, PrepearFot na stronie Change.org stworzyło petycję, która mówi veto działaniom Apple’a. Pod petycją podpis złożyło już kilkadziesiąt tysięcy osób.

Szefowie PrepearFot przypominają, że z „owocowych” logotypów rezygnowało w ostatnich latach wiele firm, bojąc się reakcji Apple’a. A oni nie zrezygnują!

