Od dziś nowa wersja Facebooka. Czy da się ją wyłączyć?

Jak większość aplikacji, także Facebook co jakiś czas aktualizuje swoją stronę. Dodaje nowe funkcjonalności i możliwości, pozbywając się przy tym przestarzałych lub rzadko używanych. Rzadko wszystkim odpowiada aktualizacja. Najczęściej ma ona swoich zwolenników i przeciwników, których sympatie rozkładają się po równo.

Przez ostatnie kilka tygodni Facebook pokazał nową wersję i zachęcał do jej testowania. Użytkownicy w dowolnym momencie mogli przełączyć się jednak na starą. I wielu to robiło.

Na czym polega aktualizacja Facebooka?

Teraz Facebook włączył użytkownikom nowe funkcje i zmienił wygląd interfejsu. Upodobnił go do wersji mobilnej, bo to właśnie ona jest najczęściej używaną. Zamysłem firmy było ułatwienie życia korzystającym z medium, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystają.

Nowością jest na pewno możliwość wybrania także na desktopie (w komputerze) wersji ciemnej. Dotychczas taką wersję mieli możliwość wybrać tylko przeglądający Facebooka na smartfonach i tabletach.

Co się zmieniło w nowym Facebooku?

Bardzo dużo. Zmieniła się wielkość ikon, tekstu, cały interfejs. Wciąż strona główna liczy trzy kolumny, ale lewa strona jest czystsza i czytelniejsza, zawiera mniej informacji (można je oczywiście rozwinąć).

Na górze było mnóstwo ikon, teraz jest zaledwie kilka podstawowych, są przy tym większe. Zmieniono funkcjonowanie i ikonografikę marketplace, grup i profili użytkowników.

Czy można wyłączyć nową wersję Facebooka i wrócić do starej?

Można, ale wkrótce ta możliwość zostanie zakończona. Do 31 sierpnia można było włączyć starego Facebooka z gwarancją, że się uda. Teraz Facebook ostrzega lojalnie, że użytkowników przełączy na nową wersję we wrześniu. Kiedy którego użytkownika, tego nie wiadomo. Od przyszłego miesiąca nie będzie opcji wyłączenia nowej wersji strony.

