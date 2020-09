W ciągu 10 lat czeka nas rewolucja. Podziękujemy za nią pandemii

Analitycy z amerykańskiej firmy doradczej wybrali pięć — ich zdaniem kluczowych — trendów, które zrewolucjonizują naszą rzeczywistość. Co przyniosą lata 20. XXI wieku?

Gartner to globalny lider konsultingu, który przygotowuje prognozy dla największych światowych korporacji, wielu agencji rządowych, firm technologicznych i funduszy inwestycyjnych. Raporty analityków z tej firmy lądują na biurkach najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Baza klientów składa się z ponad 15 000 organizacji w ponad 100 krajach. Firma uważana jest za wyrocznię, bo prognozy przez nią przygotowywane charakteryzują się dużą sprawdzalnością.

Tym razem instytut Gartner wskazał pięć kluczowych trendów technologicznych, które powinniśmy obserwować w ciągu najbliższej dekady. Dlaczego? Ponieważ jak twierdzą twórcy raportu – odmienią one nasze życie. Niektóre z nich już się pojawiły, ale są też takie, które nas zaskoczą.

Żeby przygotować raport „Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020”, eksperci wzięli pod lupę aż 1700 technologii, które przypisali do 30 kategorii. Dopiero na podstawie tego podziału wyłowili 5 globalnych trendów, które powinniśmy obserwować w ciągu najbliższej dekady. Zdaniem Briana Burke, wiceprezesa ds. badań w Gartner, firmy, które chcą zachować swój innowacyjny charakter, muszą bacznie śledzić nadchodzące zmiany.

#1 Cyfrowe ja

Na początku czeka nas większa integracja człowieka z technologią. „Cyfrowe ja” (Digital me), tak zdaniem ekspertów Gartnera, będzie nazywał się ten trend. W tym zbiorze zawierać się będą nasze cyfrowe identyfikatory. Do takowych zaliczamy np. cyfrowe paszporty albo aplikacje służące do zachowania dystansu pomiędzy ludźmi, tak chętnie wykorzystywane podczas pandemii. Jednak nie będzie to tylko zdigitalizowana wersja klasycznego dokumentu, a bardziej zaawansowane rozwiązanie. Grupa aplikacji będzie rosła, co zdaniem Gartnera doprowadzi do wykreowania zdigitalizowanego odbicia lustrzanego. Taki „awatar” pozwoli na budowanie nowych interakcji zarówno ze światem wirtualnym, jak i rzeczywistym.

#2 Architektura kompozytowa

Kolejnym trendem, na który wskazują analitycy Gartnera jest Composite Architectures, które na polski możemy tłumaczyć jako „Architektura kompozytowa przedsiębiorstwa”. Tym razem jednak nie jest to technologia, a koncepcja bazująca na technologii. Jak piszą autorzy raportu, architektura kompozytowa przedsiębiorstwa jest rozwinięciem zwinnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem.

Jakie będzie „przedsiębiorstwo kompozytowe”? Otóż zaprojektowane tak, aby reagować na gwałtownie zmieniające się potrzeby biznesowe. W tym celu ma łączyć dwie cechy: zwinność i elastyczność. Żeby tak się stało, nowy model organizacji bazuje na danych. W praktyce wyglądać to będzie następująco: duże zbiory informacji, które generuje np. zakład produkcyjny, będą zbierane i transportowane do aplikacji. Tam będą one przetwarzane, a proces nadzorować będzie Sztuczna Inteligencja, by „przerobione” wnioski przekazać dalej. W ten sposób firmy będą bardziej elastyczne. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale sprowadza się do jednego – znacznie wyższej elastyczności. Bo jak pokazały ostatnie miesiące, zwinność była w cenie.

#3 W objęciach sztucznej inteligencji

Kolejnym trendem, który przykuł uwagę analityków, jest Sztuczna Inteligencja. Podobnie jak model zarządzania firmą, omawiany wcześniej, tak również SI, ma stać się na tyle elastyczna, by mogła samodzielnie dopasowywać się do zmieniających się warunków. Eksperci amerykańskiej firmy opatrzyli tę grupę mianem „Formatywnej SI” (Formative AI).

Kluczem jest tutaj elastyczność w budowaniu modeli SI, które odpowiednio wykorzystane przez np. twórców aplikacji i projektantów UX będą w stanie generować całkowicie nowe modele, opracowane do określonych zagadnień. Sztuczna inteligencja przestanie być trwałym w swej formie kawałkiem kodu, a będzie się adaptować do problemu, jaki naprzeciw niej stawiamy.