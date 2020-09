TikTok odrzucił ofertę Microsoftu. Bój o apkę wygra Oracle?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyznaczył na 15 września termin sprzedaży lub zamknięcia chińskiej aplikacji. Administracja Trumpa twierdzi, że TikTok i inne chińskie aplikacje stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Microsoft i Oracle prowadziły wyścig o zakup TikToka od chińskiej firmy ByteDance. „Wall Street Journal” i agencja Reutersa podały, że Oracle, który sprzedaje firmom technologię baz danych i systemy chmurowe, wygrał licytację, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Wcześniejsze raporty wskazywały, że Oracle poważnie rozważa zakup firm operacji TikToka w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, wespół z firmami inwestycyjnymi, w tym General Atlantic i Sequoia Capital. Rzecznik TikTok powiedział BBC, że firma „nie komentuje ani rozwoju firmy Microsoft, ani spekulacji Oracle”.

Co oświadczył Microsoft?

Microsoft oświadczył, że „ByteDance poinformowało nas dzisiaj, że nie zamierza sprzedać operacji TikToka w USA firmie Microsoft. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja byłaby dobra dla użytkowników TikToka, jednocześnie chroniłaby interesy bezpieczeństwa narodowego. Z niecierpliwością czekamy na rozwój serwisu w tych ważnych obszarach.

Rezygnacja ByteDance z oferty Microsoftu toruje drogę dla Oracle, który, jak powiedział Trump w zeszłym miesiącu, byłby „świetną firmą” do przejęcia operacji TikToka w USA. Prezes Oracle, Larry Ellison, jest zwolennikiem Trumpa i w lutym zorganizował dla niego zbiórkę funduszy. Wcześniej w tym miesiącu Trump powiedział, że rząd powinien otrzymać „znaczną część” ceny sprzedaży amerykańskiej jednostki TikToka, jeśli kupi ją amerykańska firma.

Dlaczego to wszystko się dzieje?

Donald Trump nakazał właścicielowi TikToka, firmie ByteDance, sprzedaż jej amerykańskiego biznesu w ciągu 90 dni lub zagroził jej zamknięciem. Przymusowa sprzedaż amerykańskiego biznesu TikToka jest częścią szerszej rozprawy z chińskimi firmami technologicznymi w Ameryce.

Trump powiedział, że aplikacje takie jak TikTok, WeChat i producent sprzętu Huawei stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ zebrane dane o użytkownikach mogą być udostępniane chińskiemu rządowi. Chińskie firmy zaprzeczają temu twierdzeniu.

Co Chiny mają do powiedzenia na ten temat?

Dwa tygodnie temu Chiny ogłosiły nowe ograniczenia rządowe dotyczące eksportu technologii. Uważa się, że zasady mają na celu opóźnienie sprzedaży TikToka. Ograniczenia oznaczają, że niektóre technologie, takie jak sztuczna inteligencja, będą wymagały zgody rządu, zanim będą mogły zostać wyeksportowane.

TikTok stał się tak popularny, ponieważ ma wysoce zaawansowane algorytmy, które przewidują, co użytkownicy chcą oglądać. Ten rodzaj technologii będzie teraz w centrum uwagi chińskiego rządu.

Cenne algorytmy nie zostaną sprzedane ani przekazane, zgodnie z raportem opublikowanym w „South China Morning Post”.

Co oznacza wymuszona sprzedaż dla użytkowników TikToka?

Nie jest jasne, co stanie się z popularną aplikacją do udostępniania wideo, która ma około 100 milionów aktywnych użytkowników w USA. Ani Microsoft, ani Oracle nie są postrzegane jako najbardziej oczywiste firmy do zakupu TikToka, który ma głównie młodą klientelę, która udostępnia krótkie filmy.

Każda transakcja będzie nadal wymagała zgody wielu zainteresowanych stron, w tym rządów USA i Chin, ByteDance i inwestorów.

W sierpniu TikTok złożył pozew przeciwko rządowi USA w odpowiedzi na decyzję Trumpa o zakazie funkcjonowania aplikacji.

