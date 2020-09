Amerykanie testują prototyp myśliwca nowej generacji. Miał pobić już kilka rekordów

Na konferencji 2020 Air, Space and Cyber zastępca sekretarza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych ds. logistyki i technologii Will Roper potwierdził informacje o istnieniu prototypu nowoczesnego myśliwca. Ujawnił, że nowością w tym przypadku jest m.in. całkowicie cyfrowy sposób projektowania (a także częściowo testowania) nowych maszyn. Takie podejście zapewnia znacznie większe możliwości oraz zwiększa szybkość prac projektowych, pozwalając błyskawicznie modyfikować konstrukcję myśliwca. Co istotne, NGAD znacząco zmniejsza przez to koszty produkcji nowych samolotów.

Szósta generacja myśliwców

Will Roper podkreślił, że nowa maszyna podczas pierwszych testów pobiła wiele rekordów. Poza tym jednak wzbraniał się przed podawaniem szczegółów. Nowy samolot ma należeć do szóstej już generacji amerykańskich myśliwców i zastąpi takie maszyny, jak F-22 Raptor czy F-35. W ramach NGAD nowe projekty tworzy też amerykańska Marynarka Wojenna. Tam jednak efekty spodziewane są później, bo nawet dopiero za 10 lat.

