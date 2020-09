W 2021 budżety w firmach będą mniejsze. Ale na technologię pójdzie więcej

W co będzie inwestował biznes? Głównie w pracę zdalną i cyfrową transformację. Zbliżający się koniec roku to w wielu organizacjach czas budowania przyszłorocznych budżetów. Wrześniowy raport opublikowany przez firmę Spiceworks Ziff Davis analizuje, jak i gdzie te cenne pieniądze zostaną wydane w przyszłym roku.

„Stan IT w 2021 roku: Roczny raport na temat budżetów IT i trendów technologicznych” to raport przygotowany na podstawie ankiety zrealizowanej wśród 1073 nabywców technologii biznesowych w Ameryce Północnej i Europie w czerwcu i lipcu 2020 roku.

Podstawowy wniosek wynikający z badań przeprowadzonych przez Spiceworks Ziff Davis jest taki, że w przyszłym roku budżety na technologiębędą mniejsze w organizacjach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy będą ciąć wydatki. Co trzecia z ankietowanych firm (33 proc.) planuje zwiększyć swój budżet IT w 2021 roku. To niewielki spadek w porównaniu z zeszłorocznymi 44 proc.

Zaledwie 17 proc. pytanych, spodziewa się, że ich zasoby zostaną uszczuplone w przyszłym roku. Oznacza to, że pozostałe około 80 proc. osób oczekuje, że ich budżety pozostaną przynajmniej na niezmienionym poziomie, a w niektórych przypadkach nawet wzrosną.

Efekt motyla

Spośród wszystkich ankietowanych ponad połowa stwierdziła, że dąży do zachowania elastycznej polityki pracy, a 44 proc. chce zwiększyć wydatki na plany transformacji cyfrowej.

Niedawny raport firmy Frost & Sullivan pokazuje, że globalny rynek BDA (wielkie zbiory danych i analityka) wzrośnie 4,5-krotnie. Z blisko 15 mld dolarów w 2019 do niemal 70 mld dolarów w 2025. Jak twierdzą autorzy raportu, w obliczu niepewności związanej z COVID-19, BDA jest głównym priorytetem wdrożeniowym dla przedsiębiorstw, ponieważ jego stosowanie pomoże im zachować konkurencyjność, jednocześnie przyspieszając innowacje.

Innowacja to nie tylko zdalne miejsca pracy i dopasowane w tym celu systemy. To wyłącznie jeden z elementów tworzenia firmowej tarczy antycovidowej. Tym, co rzeczywiście może uchronić firmę przed następstwami kryzysu, jest otwartość na nowatorskie rozwiązania, które wykorzystują zaawansowane IT. Dzięki technologii, firmy już dziś mogą przestać polegać na intuicji, a zamiast tego korzystać z zaawansowanej analityki, która uprości każdy wybór. Wiedzieć i przypuszczać to dzisiaj diametralnie różne pojęcia.

