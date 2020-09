Zmiany w dowodach osobistych. Koniec wniosków przez internet, wymagane odciski palców

Nad zmianami w dowodach osobistych pracują wspólnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administraci oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Zmiany w dowodach osobistych muszą być wprowadzone ze względu na obowiązek dostosowania się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 roku.

Zmiany w dowodach osobistych od 2021 roku. Odciski palców i podpis

Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkowskie UE, należy przede wszystkim wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców.

Przepisy unijne zobowiązują również Polskę do uzupełnienia warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza, a także do wprowadzenia dowodu osobistego z 12-miesięcznym lub krótszym terminem ważności dla osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców. Jednocześnie obowiązek wprowadzenia odcisków palców do dowodu spowoduje, że nie będzie już możliwe składanie wniosku o jego wydanie przez internet.

Nowe dowody w 2021 roku. Co z ich ważnością?

Wraz z implementacją unijnych przepisów nie wszystkie dotychczasowe regulacje ulegną zmianie. Dowody osobiste nadal będą wydawane na 5 i 10 lat. Z kolei, jeśli dojdzie do sytuacji, w której dana osoba nie będzie mogła osobiście udać się do urzędu gminy, by oddać odciski palców, planowane są mobilne stacje, które na to pozwolą. Stacje mają obsługiwać urzędnicy.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wdrożenia nowych wzorów dowodów osobistych do sierpnia 2021 r. Jak mówił podczas spotkania z dziennikarzami sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, dowody będą wymieniane na nowe sukcesywnie, z datą upływu terminu ważności dotychczasowych.