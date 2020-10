Apple ukrywa uśmiech emoji za maską. „To że ją nosisz, nie znaczy, że jesteś chory”

Zanim pandemia COVID-19 przejęła władzę nad światem, maski na emoji były zwykle używane do przedstawiania chorób. Teraz, gdy noszenie maski stało się normalne i obowiązkowe w wielu krajach na całym świecie, emoji noszące maski odnotowały wzrost popularności, stając się jednymi z najpopularniejszych emotikonów używanych w 2020 roku.

W swego rodzaju politycznym posunięciu, firma Apple zaktualizowała swoje emoji, dodając uśmiechnięte buźki pod maską, by pokazać, że noszenie maski nie powinno oznaczać, że jest się chorym.

Nowa twarz firmy Apple z emoji w masce medycznej zastępuje spuszczone oczy z brwiami i zarumienionymi policzkami. W rzeczywistości te uśmiechnięte oczy natychmiast przenoszą nas do istniejącego emotikonu uśmiechniętej twarzy firmy Apple, ujawniając, że to właśnie ta emoji znajduje się za maską. Jak dotąd, Apple jest jedyną firmą aktualizującą emotikony. Wcześniej inne firmy też często aktualizowały zestawy emotikonów, aby lepiej pasowały do projektów Apple’a. Zobaczymy co się stanie teraz.

Wśród innych drobnych zmian emoji, które zostały wprowadzone w wersji beta iOS 14.2, ta subtelna zmiana twarzy z maską medyczną wydaje się mieć największą wagę w tym sensie, że noszenie maski stało się w Stanach Zjednoczonych aktem politycznym – komentuje Designboom.com.