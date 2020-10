Elon Musk: Tesla produkowana w Berlinie będzie mieć nowe baterie

Prezes Tesli Elon Musk, powiedział, że firma w przyszłym roku wyprodukuje Model Y z nową konstrukcją i technologią baterii w swojej fabryce w Berlinie, co może spowodować „znaczne ryzyko produkcyjne”.

Amerykański producent samochodów elektrycznych planuje wyprodukować nową wersję swojego crossovera Model Y, a być może nawet ogniwa akumulatorowe na miejscu. W zeszłym miesiącu Musk powiedział, że Tesla wykorzysta swoją fabrykę w Niemczech, aby zademonstrować radykalną zmianę sposobu budowy swoich samochodów.

Firma planuje rozpocząć produkcję Modelu Y w Gigafactory Berlin w drugiej połowie 2021 roku.

Nowe ogniwo akumulatorowe Tesli – większy, cylindryczny format o nazwie 4680, który może przechowywać więcej energii i jest łatwiejszy do wykonania – jest kluczem do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie kosztów akumulatora o połowę i prawie 100-krotne zwiększenie produkcji akumulatorów do 2030 roku.

Musk powiedział w środę, że wprowadzenie nowej technologii zajmie fabrykom Tesli we Fremont w Kalifornii i w Szanghaju około dwóch lat.

„Fremont i Szanghaj zmienią się w ciągu 2 lat, wtedy nowa technologia zostanie już sprawdzona” – napisał Musk w tweecie.

Firma podała w zeszłym tygodniu, że dostarczyła 139 300 pojazdów w trzecim kwartale, co jest kwartalnym rekordem dla producenta samochodów elektrycznych.

Obecnie Tesle są produkowane pełną parą w Kalifornii i Szanghaju. Kiedy dojdzie fabryka w Berlinie, dostawy będą radykalnie większe.