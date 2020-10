Nowe technologie i szerokie horyzonty dla utalentowanych studentów – ruszył program Seeds For The Future

Sztandarowy projekt edukacyjny firmy Huawei realizowany globalnie, pozwala zdobywać studentom nową wiedzę dotyczącą obszaru ICT i rozwijać kontakty międzykulturowe. Najzdolniejsi mają też szansę na cenne nagrody rzeczowe od Huawei.

Specjaliści ICT poszukiwani

Rozwój branży ICT znacznie przyśpieszył. Nowe technologie są dziś obecne w niemal wszystkich dziedzinach życia. Pociąga to za sobą konieczność intensywnego kształcenia w zakresie nowych technologii i obszarów nauki, takich jak sztuczna inteligencja, sieci 5G, chmury danych i cyberbezpieczeństwo. Jako lider w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych Huawei angażuje się w promowanie rozwoju branży i edukacji ICT, by zapewnić długoterminową równowagę gospodarczą, społeczną i środowiskową. Program Seeds For The Future to najważniejszy projekt edukacyjny firmy, prowadzony od 2008 roku. Współpracując m.in. z lokalnymi władzami i organizacjami edukacyjnymi Huawei pomaga rozwijać się lokalnym talentom.

Dzięki programowi możemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ICT w globalnym środowisku biznesowym, przekazując ją młodym ludziom z różnych krajów i przyczyniając się do globalnego postępu w branży ICT. Staramy się również zbudować pomost między wiedzą zdobytą na zajęciach na uczelni, a umiejętnościami praktycznymi wymaganymi w branży oraz usprawnić transfer wiedzy – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

Cenna wiedza, nowe kontakty, nowoczesny sprzęt do wygrania

Udział w projekcie to nie tylko szansa na zdobycie cennej wiedzy od światowych ekspertów i praktyków branży, ale też okazja do doświadczenia wirtualnej komunikacji międzykulturowej, w ramach międzynarodowego networkingu, oraz nawiązania unikalnych kontaktów naukowo-biznesowych. Jak pokazują doświadczenia uczestników wcześniejszych edycji projektu, udział w Seeds For The Future może być także początkiem kariery w branży IT.

– Talent ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju każdej branży. Szybko rozwijająca się dziedzina ICT znacznie zmieniła modele biznesowe i wymagania klientów. W rezultacie w całym ekosystemie istnieje mnóstwo miejsc pracy dla utalentowanych specjalistów, którzy potrafią sprostać wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową. Wierzę, że dzięki Seeds For The Future wielu młodych, utalentowanych ludzi odkryje swoje możliwości i pasję do tej dziedziny wiedzy, budując podwaliny do swojej przyszłej kariery w obszarze technologii – stwierdza Ryszard Hordyński.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w cyklu szkoleń i warsztatów online obejmujących tematykę m. in. chmury danych, AI, 5G czy Internetu Rzeczy, a także w szkoleniach z przywództwa czy zajęciach kulturowych z rówieśnikami z całego świata.

Otwarta formuła online tegorocznej edycji umożliwia aplikowanie do projektu wszystkim studentom kierunków związanych z ICT, inżynierią, technologiami i matematyką. Także studenci z innych kierunków, zainteresowani branżą IT i kulturą Chin, są przez organizatorów zaproszeni do aplikowania, aby lepiej zrozumieć technologie i digitalizację w kontekście międzydyscyplinarnym. Dla dziesięciu najlepszych uczestników zostały przewidziane nagrody w postaci nowoczesnego sprzętu, m.in. laptopów, tabletów i smartwatch’y marki Huawei.

Jak aplikować?

Aplikacja do projektu obejmuje przygotowanie CV, potwierdzenia średniej ocen oraz listu motywacyjnego w formie pisemnej (400-600 słów) i/lub maksymalnie dwuminutowego video, przedstawiającego kandydata. Dodatkowo (nieobowiązkowo) można załączyć do zgłoszenia inne, uzupełniające materiały (np. artykuły, dyplomy). Zgłoszenia przyjmują Opiekunowie Projektu wyznaczeni przez władze Uczelni biorących udział w projekcie, komplet dokumentów można także przesłać na adres: piotr.bednarski@huawei.com. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 października br. (do godziny 15:00).

Szczegóły dotyczące programu Seeds For The Future można znaleźć na stronie https://seedsforthefuture.pl/ oraz na fanpagehttps://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska.