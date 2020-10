Wynalazca PlayStation opracowuje postcovidowe roboty. Zupełnie za darmo

Założyciel działu gier Sony Corp. został nowym dyrektorem generalnym Ascent Robotics Inc., tokijskiego startupu zajmującego się sztuczną inteligencją. 70-letni Kutaragi chce stworzyć niedrogie roboty, które będą mogły bezpiecznie poruszać się i wykonywać prace fizyczne wraz z ludźmi w fabrykach i centrach logistycznych, a za około rok chce mieć działający prototyp. Powiedział, że nie otrzymuje wynagrodzenia, aby zaoszczędzić cenny kapitał.

Potrzebujemy robotów

– Wybuch pandemii COVID-19 przywrócił stary spór o to, czy roboty przejmują naszą pracę – powiedział Kutaragi w swoim pierwszym wywiadzie od czasu objęcia steru w startupie w sierpniu. – Teraz jest całkiem jasne, że jeśli chcemy osiągnąć nową normalność, potrzebujemy coraz więcej robotów w naszym codziennym życiu.

Weteran branży nie ma jasności co do tego, jak planuje osiągnąć cel, poza tym, że kluczem do postępu będą partnerstwa. Ascent współpracował już z Kawasaki Heavy Industries Ltd. nad ramieniem robota, które może wybierać części z plątaniny za pomocą jednej kamery jako wejścia. We współpracy z nieznanym z nazwy japońskim producentem samochodów opracowuje również oprogramowanie do autonomicznej jazdy. Firma korzysta z kombinacji danych z naszpikowanych czujnikami hybryd Lexusa poruszających się po ulicach Tokio i symulacji, w których algorytmy są programowane do obsługi tak zwanych scenariuszy skrajnych.

Połączenie technologii

Wyzwanie polega na tym, że Kutaragi próbuje połączyć dwie technologie, które zostały obiecane, ale niedostateczne dopracowane: autonomicznej jazdy i współpracujących robotów. Największe na świecie firmy zajmujące się automatyką przemysłową, w tym Fanuc Corp., ABB Ltd. i Kuka AG, walczą o rozwój rynku maszyn, które mogą współpracować z ludźmi. Jednocześnie samochody, które potrafią samodzielnie jeździć, wydają się nieustannie znajdować się tuż za horyzontem.

– Jeśli chcesz połączyć robotykę i mobilność, potrzebujesz kogoś, kto rozumie technologię – powiedział Kutaragi. – Myślimy globalnie, nie ograniczając się do Japonii.

Kutaragi ma doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych i biznesowych. Karierę w firmie Sony rozpoczął w latach 70. XX wieku, pracując nad niektórymi z najbardziej udanych projektów tego giganta elektronicznego, takich jak wyświetlacze ciekłokrystaliczne i aparaty cyfrowe. W latach 90. zrewolucjonizował gry wideo. Kutaragi wykazał się również głębokim wyczuciem trendów technologicznych, dostarczając PlayStation 2 z odtwarzaczem DVD i pobudzając do przyjęcia nowej technologii dysków laserowych.

Od opuszczenia firmy Sony w 2007 roku zasiadał w zarządach giganta handlu elektronicznego Rakuten Inc., dewelopera aplikacji SmartNews Inc. oraz GA Technologies, które prowadzi witrynę z listami nieruchomości opartą na sztucznej inteligencji. Kutaragi pełnił funkcję zewnętrznego dyrektora zarządu Ascent od 2018 roku, stanowisko dyrektora generalnego objął 26 sierpnia. Jest właścicielem około 22 procent udziałów w Ascent, które nabył od założyciela Freda Almeidy, który opuścił startup. Masayuki Ishizaki, który poprzedzał Kutaragiego jako CEO, został dyrektorem operacyjnym firmy.

Założona w 2016 roku firma Ascent zebrała do tej pory około 18 milionów dolarów (1,9 miliarda jenów) i zatrudnia około 50 inżynierów, z których większość to obcokrajowcy. – Jeśli tego nie zrobimy, zrobi to ktoś inny – powiedział Kutaragi. – Zarządzanie jest trudne, ale tak też było z PlayStation. To coś, w czym jestem dobry.

