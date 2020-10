Bugatti 500+. Czy właśnie powstał najbardziej ekstremalny samochód wszech czasów?

A nie są to jedyne liczby opisujące ten nowy model, który Bugatti zbudowało do jazdy na torze wyścigowym. Chociażby stosunek masy do mocy: w Bugatti Bolide wynosi on 0,67 kg na 1 KM.

Tak to już jest z Bugatti, że kiedy inne firmy harcują bijąc rekordy prędkości – o czym pisaliśmy w Auto.wprost.pl w odniesieniu do SSC Tuatary, która pojechała 532 km/h – oni przygotowują się spokojnie do pokazania czego, po czym konieczne jest zbieranie szczęki z podłogi.

Bugatti pokazuje konkurentom miejsce w szeregu

Właściwie takie rzeczy robią jedynie właśnie Bugatti i Koenigsegg, które w żadnym wypadku nie bawią się w kompromisy. Ani jeśli chodzi o osiągi, ani ceny. Modele tych firm są warte miliony za sztukę i nie inaczej będzie pewnie z Bugatti Bolide.

Będzie, bo na razie to model koncepcyjny. W odróżnieniu do innych Bugatti – Veyrona, Chirona i innych – ten samochód został pomyślany z przeznaczeniem na tor. Ma być dobry w zakrętach, nie tylko na prostych. Żeby to się udało, trzeba było zredukować wagę do niezbędnego minimum. No i udało się, Bolide waży nieco ponad 1200 kg, wykonane jest z karbonu i kompozytów.

Bugatti Bolide. Ekstremalne osiągi

Bugatti zbudowało lekki samochód z silnikiem 8.0 l W16. Silnika ma moc 1850 KM, Bolide potrzebuje 5 min. 23,1 sekundy na pokonanie północnej pętli Nurburgringu. Prezes Bugatti Stephan Winkelmann powiedział, że Bolide ma cztery koła, silnik, skrzynię biegów i kierownicę. Natomiast z luksusowego wyposażenia: dwa fotele.

Bugatti Bolide z silnikiem o mocy 1850 KM i momentem obrotowym 1850 Nm rozpędza się od 0-100 km/h w 2,17 s, 0-200 km/h w 4,36 sekundy, 0-300 km/h w 7,37 sekundy, 0-400 km/ h w 12,08 sekundy i 0-500 km/h w 20,16 sekundy. Maksymalne przeciążenie boczne, jakie jest w stanie osiągnąć to 2,8 G.

Bugatti. Samolot na kołach

Samochód ma aktywną aerodynamikę. Przy 320 km/h docisk sięga 1800 kilogramów na tylnym skrzydle i 800 kg na przednim.

Kiedy Bolide trafi do klientów? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, czy stanie do rywalizacji sportowej z ekstremalnymi konstrukcjami Ferrari, Lamborghini i innych marek. Bo potencjał ma, ale na razie na papierze.

