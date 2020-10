Usuń te aplikacje. Są groźne dla smartfona z Androidem [LISTA]

Ze Sklepu Play Google usunęło aż 21 groźnych aplikacji. Jednak wciąż są one w telefonach na całym świecie. Użytkownicy sami muszą je usunąć, ręcznie, co nierzadko jest sporym problemem.

Google: aplikacje są niebezpieczne

Dlaczego Google usunęło groźne aplikacje ze Sklepu Play? I na czym polega problem z nimi? Są niebezpieczne dla urządzeń mobilnych wg firmy Avast, która to poinformowała o odkryciu niebezpiecznych aplikacji przed tygodniem. Teraz Google je usunęło oraz ogłosiło wezwanie dla użytkowników, by zrobili to samo na swoich urządzeniach mobilnych.

Oto pełna lista usuniętych aplikacji:

Shoot Them



Crush Car



Rolling Scroll



Helicopter Attack – New



Assassin Legend – 2020 New



Helicopter Shoot



Rugby Pass



Flying Skateboard



Iron it



Shooting Run



Plant Monster



Find Hidden



Find 5 Differences – 2020 New



Rotate Shape



Jump Jump



Find the Differences – Puzzle Game



Sway Man



Desert Against



Money Destroyer



Cream Trip – New



Props Rescue



Te aplikacje to adware. Zasypują użytkowników niezliczoną liczbą reklam. Przy czym po zainstalowaniu znikają z listy aplikacji, by nie można ich było odinstalować. Samo usunięcie bywa problematyczne, może zaistnieć konieczność użycia oprogramowania antywirusowego.