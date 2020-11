Facebook wprowadza tryb znikających wiadomości do Messengera i Instagrama. Na czym polega?

Z funkcji korzystają już użytkownicy m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ale przy kolejnych aktualizacjach ma być ona dostępna również dla użytkowników z innych krajów, w tym z Polski.

Tryb znikających wiadomości. Na czym polega Vanish Mode?

Tryb znikających wiadomości jest dobrze znany użytkownikom innej popularnej aplikacji mobilnej – Snapchata. Teraz Vanish Mode ma trafić do aplikacji należących do Facebooka – Messengera i Instagrama. Tryb testuje także Twitter.

Tryb znikających wiadomości trzeba samodzielnie włączyć przeciągając palcem po ekranie w górze. Przy pierwszym włączeniu Vanish Mode, internautom wyświetli się ekran z instrukcjami dotyczącymi jego funkcjonowania. Ekran automatycznie zmieni się na ciemny, a na górze pojawi się przycisk służący jego zamknięcia. Po samodzielnym włączeniu tryb znikających wiadomości pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, nagrań, emotikonów, gifów i wiadomości głosowych, które po odczytaniu i opuszczeniu przez użytkowników czatu będą automatycznie kasowane.

twitter

Jeśli rozmówca do którego zostanie wysłana znikająca wiadomość zrobi zrzut ekranu takiej wiadomości, to użytkownik dostanie odpowiednie powiadomienie. Tryb będzie też można w każdej chwili wyłączyć. Używanie tej funkcji ma być możliwe jedynie pomiędzy znajomymi w ramach serwisu, takich wiadomości nie można będzie wysyłać do obcych osób.

