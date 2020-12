Studenci chcą uczyć się nowych technologii. Podsumowanie 7. edycji Seeds For The Future

Projekt, nad którym patronat medialny objął tygodnik „Wprost”, był realizowany w naszym kraju po raz siódmy, oferując uczestnikom cykl szkoleń i warsztatów online, a także możliwość zdobycia cennych nagród.

Firma Huawei, będąca światowym liderem w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych, już od dawna promuje rozwój branży IT w krajach, w których działa. Jednym z najważniejszych działań edukacyjnych jest prowadzony od 2008 roku program Seeds For The Future, którego celem jest wspieranie lokalnych talentów ICT.

Tegoroczna edycja projektu ze względu na trwającą pandemię odbyła się wyjątkowo w formule online. Spośród nadesłanych aplikacji zostało wyłonionych 50 uczestników, którzy wzięli udział w transmitowanej na żywo globalnej Ceremonii Otwarcia Seeds For The Future. Gośćmi honorowymi wydarzenia i uczestnikami panelu dyskusyjnego byli Leszek Ślazyk - politolog, publicysta, ekspert ds. Chin i twórca portalu chiny24.com, dr hab. Michał Goliński, prof. Szkoły Głównej Handlowej oraz Wiktor Warchałowski, CEO i współzałożyciel firmy Airly. Zaproszeni eksperci rozmawiali na tematy związane z rozwojem nowych technologii, edukacją na rzecz innowacji, a także współpracą nauki i biznesu.

Główne tematy 7. edycji Seeds For The Future

Szkolenia i kursy 7. edycji Seeds For The Future obejmowały takie tematy, jak trendy w rozwoju sztucznej inteligencji, zastosowania technologii 5G, obliczeń w chmurze danych czy zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, ale także szkolenie z przywództwa czy kursy związane z kulturą tradycyjnych i współczesnych Chin.

Ceremonia Finałowa Seeds For The Future 2020 zgromadziła podczas transmisji online uczestników oraz gości panelu dyskusyjnego poświęconego transferowi technologii i współpracy startupów z korporacjami - dr inż. Przemysława Sękalskiego z Politechniki Łódzkiej, Paulinę Brym- Ciubę, COO Start Up Hub Poland oraz Agnieszkę Pietrzak z Research & Development Centre Huawei. Eksperci rozmawiali o tym, jak wykorzystać wiedzę o nowych technologiach i połączyć ją z kreatywną ideą, aby stworzyć rozwojowy start-up, który może stać się początkiem dużego biznesu.

Technologie informacyjne i komunikacyjne są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż. Efektem tego jest potrzeba kształcenia utalentowanych specjalistów z zarówno teoretyczną wiedzą, jak i praktycznym doświadczeniem, którzy poradzą sobie z wyzwaniami transformacji cyfrowej. Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy o ICT w ramach programów edukacyjnych, szkoleń i kursów, to doskonała metoda nie tylko do zbudowania podwalin swojej przyszłej kariery naukowej czy zawodowej w obszarze technologii, ale też niejednokrotnie okazja do odkrycia pasji związanej z tą dziedziną – mówi dr inż. Przemysław Sękalski z Politechniki Łódzkiej.

Program Seeds For The Future to flagowy projekt edukacyjny Huawei, który przez współpracę z uczelniami i organizacjami studenckimi pomaga rozwijać lokalne talenty ICT.

Dla wielu uczestników udział w Seeds For The Future może stanowić pierwszy krok do kariery w sektorze nowych technologii. Dlatego szczególnie cieszy nas, że w tym roku aż 36 proc. uczestników Seeds for The Future to studentki. Kobiety stanowią 51 proc. społeczeństwa, ale w branży technologicznej – tylko 20 proc. Różnorodność przynosi korzyści nam wszystkim, bo im bardziej się od siebie różnimy, tym więcej się od siebie uczymy i tym bardziej się rozwijamy. Mam nadzieję, że kobiety będą miały coraz większy wpływ na branżę technologiczną – mówi Alicja Tatarczuk, Public Affairs & CSR Manager Huawei.

Spośród wszystkich uczestników tegorocznej edycji w najbliższych dniach zostanie wyłonionych dziesięciu uczestników kursu, którzy wykazali się największą wiedzą, aktywnością i najlepiej poradzili sobie z testem podsumowującym. Otrzymają oni nagrody w postaci nowoczesnego sprzętu, m.in. laptopy, tablety i słuchawki marki Huawei.

Więcej informacji o programie Seeds For The Future można znaleźć na stronie https://seedsforthefuture.pl/ oraz na fanpagehttps://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska.

