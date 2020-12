Odlotowy ThinkPad X1 Fold. Zapragniesz go mieć!

Opracowywany od pięciu lat ThinkPad X1 Fold to pierwszy na świecie komputer ze składanym ekranem. Łączy w sobie największe zalety różnych osobistych urządzeń komputerowych i jak kameleon dostosowuje się do otoczenia. Urządzenie wyróżnia przede wszystkim mnogość trybów, w jakich możemy na nim pracować. W zależności od sytuacji możemy korzystać z niego, jak z tradycyjnego tabletu. Do wprowadzania tekstu służy wirtualna klawiatura ekranowa. W razie potrzeby robienia notatek czy szkiców do dyspozycji mamy piórko. Komputer możemy wykorzystywać także jako czytnik e-booków. Ale to dopiero początek!

ThinkPad X1 Fold wystarczy podeprzeć wbudowaną podpórką i już możemy obejrzeć ulubiony serial na Netflixie. Natomiast dołączona klawiatura Bluetooth, umieszczona bezpośrednio na wyświetlaczu, umożliwia pracę na X1 Fold dokładnie tak, jak na standardowym laptopie. Możemy ją też położyć ją na blacie biurka – wtedy do twojej dyspozycji pozostaje pełny, 13,3-calowy ekran.

Co kryje się w ThinkPad X1 Fold?

Złożony X1 Fold ma wymiary mniej więcej standardowej książki: 158,2 x 236,0 x 27,8 mm i można go nosić w mniejszej torbie niż typowy laptop. Waży zaledwie 999 g, dlatego łatwo go przemieścić z biurka na stolik, położyć na kolanach czy używać w samolocie.

Urządzenie zawiera procesor Intel i5-L16G7 Core z technologią Intel Hybrid Technology –jeden z pierwszych tego typu komputerów dostępnych na rynku. Hybrydowa architektura tego procesora zapewnia moc i wydajność w ultramobilnym formacie o wielkości dwugroszówki!

Na uwagę zasługuje także modem 5G oraz korzystny czas pracy baterii (sięgający 11 godzin). X1 Fold, podobnie jak każdy ThinkPad nie idzie na kompromisy w zakresie wytrzymałości i trwałości obudowy. Wytrzymałość ThinkPad potwierdziły testy z zastosowaniem 12 metod certyfikacji klasy wojskowej oraz 27 procedur (MIL-STD 810H). Jak informuje producent, przeprowadzono też dodatkowe testy, aby sprawdzić, czy ekran X1 Fold poradzi sobie z naprężeniami związanymi z otwieraniem i zamykaniem tysiące razy czy skutkami zaklinowania przedmiotów między połówkami ekranu.

Dla kogo jest ThinkPad X1 Fold?

Producent wymienia cztery grupy klientów docelowych. W pierwszej znajdują się entuzjaści wszelkich nowinek technologicznych, którzy dysponują odpowiednim - zwykle niemałym – budżetem i chcą zaszpanować nowym gadżetem. Druga – to dyrektorzy firm, którzy dzięki posiadaniu ThinkPad X1 Fold chcą podkreślić swój status społeczny czy stanowisko, które zajmują. Kolejną grupą są profesjonaliści IT, którzy decydują o zakupach dla swojej organizacji i lubią posiadać coś unikalnego. W końcu ostatnia grupa – entuzjaści nowych technologii, chcący koniecznie sprawdzić możliwości nowych urządzeń przed innymi.

ThinkPad X1 Fold będzie dostępny w Polsce pod koniec stycznia 2021 roku. Cena w wersji najbardziej rozbudowanej – z modemem 5G, klawiaturą i rysikiem w zestawie – wyniesie ok. 15 tysięcy złotych.