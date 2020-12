EA kupi twórcę „Dirt Rally” – Codemasters – za 1,2 miliarda dolarów

Codemasters jest najbardziej znany ze swoich gier wyścigowych, w tym serii „Dirt Rally” i licencji Formuły 1. Electronic Arts jest zaś właścicielem globalnej serii „Need for Speed”.

Codemasters chciał się związać z Take-Two

Codemasters oświadczył, że zaleciłby swoim akcjonariuszom przyjęcie wcześniejszej oferty jednego z głównych rywali EA. Firma Take-Two Interactive z Nowego Jorku zaoferowała za pakiet akcji kwotę 973 milionów dolarów.

Zespół zarządzający Codemasters, w tym dyrektor generalny i dyrektor finansowy, pozostanie w firmie podczas jej przejęcia przez EA, a umowa ma zostać sfinalizowana do końca marca 2021 r. Prezes Codemasters Gerhard Florin napisał w oświadczeniu, że firma „skorzysta z wiedzy, zasobów i rozległej skali globalnej EA – zarówno ogólnie, jak i konkretnie w sektorze wyścigów”.

Gigant urośnie w siłę

Założona w 1986 roku przez braci Davida i Richarda Darlingów, Codemasters ma siedzibę w Warwickshire. Electronic Arts to amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Kalifornii. Firma powstała w 1982 roku, jest drugą co do wielkości firmą zajmującą się grami w obu Amerykach i Europie pod względem przychodów i kapitalizacji rynkowej, po Activision Blizzard, a wyprzedzającą Take-Two Interactive, CD Projekt i Ubisoft.

