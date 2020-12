Studenci z całego świata uczestniczyli w Year End Celebration Seeds For The Future

Inwestowanie w rozwój młodych talentów od lat jest misją firmy Huawei, będącej liderem w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych. Program Seeds For The Future to jeden z najważniejszych punktów w edukacyjnej misji firmy, który rozwija wiedzę o nowych technologiach w pokoleniach przyszłych inżynierów. W polskiej edycji, która jesienią odbyła się po raz siódmy, wzięło udział 50 najlepszych studentów wybranych spośród licznych zgłoszeń. Przez 5 dni kursów i szkoleń prowadzonych przez światowych ekspertów ICT studenci mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych i poznać swoich rówieśników z całego świata.

Globalne święto uczestników programu

Na zakończenie wyjątkowej edycji programu online 17 grudnia odbyło się po raz pierwszy globalne wydarzenie Seeds For The Future Year End Celebration. W ramach transmisji uczestnicy wszystkich edycji projektu od początku jego trwania mieli okazję spotkać się wirtualnie i razem świętować kolejny rok programu i zbliżające się zakończenie roku. Podczas wydarzenia eksperci ze świata biznesu, nauki i kultury podzielili się inspirującymi historiami i wskazówkami dla studentów.. Catherine Chen wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei, mówiła o budowaniu zrównoważonej przyszłości, Mate Imre Pesti, Ambasador Węgier w Chinach opowiedział o znaczeniu wymiany międzykulturowej i poszerzaniu horyzontów, Yao Zhang, założycielka i dyrektor generalna RoboTerra Inc. mówiła o tym, dlaczego przyszli liderzy muszą być myślicielami przyszłości. O różnorodności i innowacjach powiedzieli też Rajan Patel, przedsiębiorca i innowator oraz Gus Xia, adiunkt Uniwersytetu Nowojrskiego w Szanghaju. Wydarzenie poprowadził Dave Coplin, CEO I założyciel Envisioners i były chief envisioning officer w Microsoft UK.

Najlepsi z nagrodami

Każda edycja Seeds For The Future to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy z zakresu ICT i poszerzenia swoich kompetencji, ale także cenne nagrody. W tym roku 10 najlepszych uczestników otrzymało nowoczesny sprzęt elektroniczny - Laptopy Huawei Matebook 13 2020 (miejsca 1-3), Tablety Huawei MatePad Pro Wifi (miejsca 4-6) oraz bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3 (miejsca 7-10). W pierwszej dziesiątce 7. Edycji Seeds For The Future znaleźli się studentki i studenci z Politechniki Warszawskiej (3 osoby), Uniwersytetu Warszawskiego (3 osoby) oraz Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej.

Program „Seeds For The Future nad którym patronat medialny objął tygodnik „Wprost”, był ciekawym doświadczeniem, które pozwoliło mi pogłębić wiedzę na interesujące mnie tematy, takie jak sztuczna inteligencja czy technologia 5G. Do udziału w programie serdecznie zachęcam wszystkich entuzjastów technologii, którzy również chcą poszerzyć swoje horyzonty – powiedział o swoim udziale Bartłomiej Gajda, najlepszy spośród 10. nagrodzonych studentów.

Potrzeba więcej kobiet w nowych technologiach

Z roku na rok do programu Seeds For The Future zgłasza się coraz więcej studentek. Szczególnie cieszy to organizatora, ponieważ wspieranie obecności i rozwoju kobiet w nowych technologiach to również cel, jaki stawia przed sobą firma Huawei.

Dla wielu uczestników udział w Seeds For The Future może stanowić pierwszy krok do kariery w sektorze nowych technologii. Dlatego szczególnie cieszy nas, że w tym roku aż 36% uczestników Seeds for The Future to studentki. Kobiety stanowią 51% społeczeństwa, ale w branży technologicznej - tylko 20%. Różnorodność przynosi korzyści nam wszystkim, bo im bardziej się od siebie różnimy, tym więcej się od siebie uczymy i tym bardziej się rozwijamy. Mam nadzieję, że kobiety będą miały coraz większy wpływ na branżę technologiczną – mówi Alicja Tatarczuk, Public Affairs & CSR Manager Huawei.

Same studentki także widzą wciąż istniejące bariery i potrzebę zmian w dostępie do edukacji i wspieraniu równości w tym zakresie.

Moim zdaniem należy przełamywać – gdzieniegdzie wciąż żywe - krzywdzące stereotypy na temat kobiet w nowych technologiach oraz nagłaśniać nasze sukcesy, abyśmy mogły rozwijać kariery naukowe i zawodowe w przyjaznych środowiskach, które zauważą nasz potencjał i docenią nas na równi z mężczyznami. Przez wieki osiągnięcia kobiet w nauce i technice były na dalszym planie, a obecnie, dzięki rosnącemu dostępowi do informacji, możemy wybrzmieć własnym głosem na temat naszych osiągnięć w świecie nowych technologii i przetrzeć ścieżki dla innych kobiet – podsumowuje Anna Pietruszewska, jedna ze zwyciężczyń tegorocznej edycji Seeds For The Future.

