Był w szoku, gdy spojrzał w mapy. Teraz prosi Google, żeby ich nie aktualizowali

Co można zobaczyć na mapach Google? Każdy z nas pewnie ma w głowie co najmniej kilka odpowiedzi. Trudno jednak na szybko wyobrazić sobie to, co przyniosła rzeczywistość pewnemu mężczyźnie z Japonii.

„W trakcie koronawirusa nie mam nic do roboty, więc »poszedłem« zobaczyć dom moich rodziców na Google Earth. Wtedy zobaczyłem mojego ojca, który zmarł siedem lat wcześniej” – relacjonował internauta o nicku @TeacherUFO. Jak tłumaczył, jego ojciec najprawdopodobniej stał przy ulicy czekając, aż mama wróci z pracy. „Był cichym, ale kochanym ojcem” – podsumował. twitter Zwrócił się także do Google z prośbą, by nie podmieniać tego zdjęcia w aplikacji Google Maps. Historia mężczyzny, którą opisał na Twitterze, urzekła internautów. Post zebrał blisko 690 tys. polubień, został udostępniony przez ponad 115 tys. osób. W komentarzach inni ludzie zaczęli dzielić się podobnymi historiami. Jedna z kobiet udostępniła znalezione w Google Street View zdjęcie swojej babci, która zmarła 9 lat wcześniej. twitterCzytaj też:

