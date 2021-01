„Ruszył atak na Polaków przez SMS”. Uwaga na cyberprzestępców

O sprawie informuje branżowy portal Niebezpiecznik.pl. Tym razem oszuści podszywają się pod firmę kurierską InPost. Wysyłają fałszywe SMS-y do tych, którzy mają dostać paczkę.

SMS-y z poleceniem

„SMS-y przekierowują na fałszywą stronę: hxxp://paczkomatyapp[.]com” – czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze.

Po co to przekierowanie? Jeśli użytkownik wejdzie na stronę i pobierze z niej aplikację na smartfona z systemem Android, to telefon może zostać całkowicie i niezauważalnie przejęty. Dane, chociażby do logowania się do banku mogą zostać skopiowane, a „konto w banku okradzione”, jak ostrzegają autorzy posta.

Cyberprzestępcy w natarciu

Operator paczkomatów, InPost Paczkomaty, także tym razem (bo to nie pierwszy atak) ostrzega wespół z Niebezpiecznikiem. „Prosimy o nieklikanie w tego typu linki” – napisała firma na Twitterze.

Cyberprzestępcy ostatnio atakują coraz częściej. O ich działalności regularnie ostrzegamy, przekazując informacje od firm specjalizujących się w zabezpieczeniach, ale także banków. W 2020 roku bandyci atakowali nie tylko klientów InPostu, ale także Poczty Polskiej, PKO Banku Polskiego i innych instytucji.

