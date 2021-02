Firma Elona Muska wszczepiła implant małpie. „Może grać w gry przy użyciu umysłu”

Elon Musk to miliarder, który zakładał lub był współzałożycielem PayPala, SpaceX czy Tesli, ale też Neuralink. Ostatnio głośno jest o tej ostatniej spółce, która zajmuje się rozwojem technologii pozwalającej na to, by połączyć ludzki mózg z urządzeniami cyfrowymi.

Musk tweetował o firmie 1 lutego, zachęcał do pracy w Neuralink i podkreślał, że technologia łącząca mózg z komputerem znajdzie też zastosowania w medycynie. Tu warto zaznaczyć: implanty opracowane przez firmę nazwano tak samo, jak spółkę, stąd też w oficjalnych informacjach pada sformułowanie o „wszczepieniu Neuralinka”.

Musk: Wszczepiliśmy małpie implant, może grać w gry przy użyciu umysłu

Podczas wywiadu w „Good Time Show”, dzień przed tweetowaniem o firmie, Elon Musk ogłosił natomiast sukces Neuralink w zakresie wszczepiania implantów zwierzętom. Już wcześniej spółka pokazywała, jak działają jej implanty na przykładzie świni o imieniu Gertruda. Neuralink zbierał dane z mózgu zwierzęcia wprost do komputera. Jednak nowe rewelacje od Muska to kolejny, wyższy poziom – tym razem implant wszczepiono małpie.

– Mamy już małpę z wszczepionym bezprzewodowym implantem w czaszce i małymi przewodami, co pozwala jej na to, by grać w gry wideo przy użyciu umysłu – oświadczył Musk.

Miliarder zapewnił, że małpa ma się dobrze i trudno stwierdzić, gdzie wszczepiono jej implant. Elon Musk zapowiedział, że na tym nie koniec, bo chciałby sprawdzić, czy dwie małpy mogłyby zagrać razem w „Ponga” (to prosta, klasyczna gra, podczas której na ekranie piłeczkę odbija się za pomocą dwóch tacek). – Jedną z rzeczy, które chcemy ustalić, jest to, czy możemy sprawić, że małpy zagrają w umyśle w „Ponga”. To byłoby całkiem niezłe – powiedział w „Good Time Show”.

