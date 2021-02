PMPG współpracuje z liderami nowych technologii

We współpracy z międzynarodowymi parterami PMPG zamierza stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie.

Założycielem zarówno North Summit Capital, jak i Quadtalent Technology jest dr Wanli Min, były główny naukowiec ds. inteligencji maszynowej w Alibaba Cloud. Dr Min stał za sukcesem ponad 100 projektów związanych z transformacją cyfrową smart city i różnego rodzaju przedsiębiorstw. Przed Alibaba pracował w IBM J.T. Watson Research Center i Google.

North Summit Capital z siedzibą w Shenzhen to fundusz inwestycyjny, który dysponuje gotowymi do zainwestowania środkami o wartości 1 mld USD. Quandtalent Technology to firma technologiczna zatrudniająca 160 najwyższej klasy ekspertów z obszaru sztucznej inteligencji i mająca dostęp do 280 tysięcy takich pracowników. Należy do czołówki firm technologicznych w Azji i posiada bogate portfolio zrealizowanych projektów. Quadtalent został niedawno nagrodzony jako jedna z 10 najlepszych firm A.I. w Chinach.

North Summit Capital współpracuje z Quadtalent wspierając innowacyjny model rozwojowy Digital Venture Builder „tech + capital”. W ten sposób w pierwszym etapie dostarcza technologię do projektu, a na późniejszym etapie rozważa inwestycje kapitałową.

– Rynek mediów, spółki tego sektora, stają się w coraz większym stopniu spółkami opartymi o technologię. Stąd nasz wybór strategicznego partnera, który daje nie tylko kapitał, ale również, a może przede wszystkim, dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii na świecie. Strategia rozwoju PMPG będzie tworzona i realizowana w oparciu o te nowe technologie – powiedziała po podpisaniu listu intencyjnego Ilona Weiss, Prezes Zarządu Grupy PMPG Polskie Media i Venture Partner North Summit Capital.

– Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy partnera, przy wsparciu którego PMPG mogłaby wykonać skok na miarę XXI wieku. Bacznie obserwujemy to co dzieje się na świecie i to jak technologia transformuje tradycyjne segmenty. Dziś nawiązujemy współpracę z firmami, które nie tylko wniosą know how technologiczny z najwyższej światowej półki, ale i zrozumienie problemów jakie napotykają takie firmy jak nasza w trakcie transformacji. Model Corporate Venture Builder, w którym pracują nasi partnerzy uznawany jest za najbardziej efektywny w zarządzaniu innowacjami i tworzeniu rewolucyjnych rozwiązań. Spółka w najbliższym czasie poczyni starania w celu pozyskania kapitału niezbędnego do sfinansowania naszych planów rozwoju i wdrożenia technologii dostarczonej przez Quandtalent. North Summit Capital zasili firmę na kolejnym etapie wdrożenia produktu na rynek – wyjaśnił twórca i większościowy udziałowiec PMPG Michał M. Lisiecki.

– Dostępna, przystępna cenowo i sprawna w działaniu sztuczna inteligencja ma kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej. Każda firma w przyszłości powinna być firmą z nasycona technologią. Z niecierpliwością czekamy na udaną współpracę z PMPG Media Group– wyjaśnił dr Wanli Min, założyciel i dyrektor generalny North Summit Capital i Quadtalent Technology.

Dr Wanli Min został nazwany przez Forbes w 2017 roku „jednym z chińskich liderów sztucznej inteligencji”. Ukończył szkołę dla uzdolnionej młodzieży (program SCGY) na Uniwersytecie Nauki i Technologii Chin w 1997 r. w wieku 19 lat, po czym uzyskał stopień doktora statystyki Uniwersytetu Chicago w 2004 r. Od tego czasu pracował w Centrum Badawczym im. T.J. Watsona w IBM, IBM Singapore i Google. Następnie dołączył do Alibaba, gdzie pełnił funkcję głównego naukowca ds. inteligencji maszynowej w Alibaba Cloud. Kierował innowacjami i komercjalizacją chmury i technologii danych w ponad 100 projektach i 8 branżach. Dzięki wysiłkom jego zespołu stworzono produkt z zakresu inteligencji przemysłowej „ET Brain”, który zdobył nagrodę „World Internet Leading Technology Achievement Award” w konkursach w ramach konferencji World Internet w 2017 i 2018 roku. W 2019 roku założył North Summit Capital i Quadtalent Technology aby radykalnie przyśpieszyć transfer technologii do tradycyjnych gałęzi przemysłu na całym świecie w ramach innowacyjnego modelu „tech + kapitał”.

Quandtalent Technology to dostawca rozwiązań służących cyfrowej transformacji tradycyjnych gałęzi przemysłu. Od 2015 roku główny zespół QT z powodzeniem zrealizował ponad 100 projektów transformacji cyfrowej w 8 branżach, pomagając klientom wygenerować kilkaset milionów USD przychodów, dzięki czemu zespół udoskonalił model zwiększania wartości firm i stopień penetracji najnowocześniejszych technologii w wielu obszarach. Pionierskie wysiłki nie tylko wytyczyły nowy szlak dla tradycyjnych branż, które zaczęły czerpać nową wartość z danych, ale także przedefiniowały przyszłość Cloud Computing w kierunku, w którym dane i inteligencja zajmują centralne miejsce.

North Summit Capital - fundusz inwestycyjny założony zgodnie z nową filozofią inwestycyjną - doradztwem technologicznym powiązanym z inwestycjami finansowymi. Ma na celu osiągnięcie wizji rozwoju technologii sprzyjającej włączeniu społecznemu poprzez przyspieszenie cyfrowej transformacji tradycyjnych gałęzi przemysłu i połączenie sztucznej inteligencji z tradycyjnymi sektorami, w szczególności w produkcji, rolnictwie, opiece zdrowotnej, mediach itp.

Michał Maciej Lisiecki

Założyciel, większościowy akcjonariusz i członek rady nadzorczej PMPG Polskie Media SA. Jest polskim seryjnym przedsiębiorcą, wydawcą, menadżerem, ekspertem w dziedzinie mediów i komunikacji marketingowej, anioł biznesu i partner VC. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakładaniu firm zarówno we wczesnych fazach rozwoju, jak i na etapie pozyskiwania środków na dalszy rozwój. Jego główna działalność koncentruje się na rozwoju niezależnych mediów.

Michał M. Lisiecki jest również jednym z założycieli Memoriału Wolności Słowa,

Przewodniczący Honorowej Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Polish American Leadership Summit,

Uhonorowany jako młody lider tytułem Menadżera Roku Home & Market,

Nagrodzony „American Eagle” Ronalda Reagana przez Kalifornijskie Centrum Kosmiczne,

Uhonorowany prestiżową Złotą Odznaką Honorową Instytutu im. J. Piłsudskiego w Londynie w maju 2016 r. Za realizację maksymy Piłsudskiego „Każdy naród może być ceniony tylko za swoją niezależność”.

Uhonorowany nagrodą Leopolda Tyrmanda „From the Depths”,

Były członek Rady Konsultacyjnej w ramach Krajowej Rady Integracji Europejskiej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów.

Ilona Weiss

Prezes Zarządu PMPG Polskie Media SA oraz Venture Partner w North Summit Capital. Jest wizjonerem, strategiem technologii cyfrowych i liderem rozwoju opartego o szybki wzrost. Innowator i twórca nowych modeli biznesowych. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży ICT. Przed dołączeniem do PMPG Polskie Media Group pełniła funkcję CEO i Prezesa Zarządu ABC Data oraz Członka Rady Nadzorczej MCI Capital TFI. Współpracowała z największymi światowymi firmami technologicznymi, takimi jak Apple, Microsoft, Amazon, Alibaba, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Xiaomi, Cisco, Intel, Panasonic, Sony, Xerox i ponad 30-oma innymi. Istotnie wpłynęła rynek mobilny w Europie, opracowując i realizując strategię wejścia na europejski rynek dla Xiaomi.

Ilona Weiss jest absolwentką Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność Zarządzanie Finansami. Posiada również międzynarodowe uprawnienia finansowe ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach 2010-2013 była prezydentem ACCA Polska, a także członkiem Global Reporting Corporate Forum. Posiada certyfikaty Executive Program w MIT Sloan School of Management in Artificial Intelligence Applications, Harvard University w zakresie Cybersecurity oraz Harvard Business School w zakresie Disruptive Strategies. Od 2018 roku Ilona Weiss jest członkiem YPO (Young Presidents Organization).