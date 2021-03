Nie działał Instagram, Messenger i WhatsApp. Doszło do awarii

Problemy z Instagramem

Użytkownikom, którzy chcieli wejść na stronę internetową Instagrama wyskakiwała informacja o błędzie, a konkretnie czarny napis na białej stronie: „5xx Server Error”. Z kolei ci korzystający z aplikacji Instagrama nie mogli odświeżyć kanału i otrzymywali komunikat: „Nie można odświeżyć kanału”.

Awarię zaobserwować można było także na stronie internetowej DownDetector. Od godziny 18:00 problem z Instagramem zgłosiło na niej prawie 2 tysiące użytkowników.

Problemy z Instagramem mieli nie tylko użytkownicy z Polski. Na facebookowej stronie serwisu społecznościowego błędy zgłaszali także zagraniczni odbiorcy. Pisali, że mają problem z zalogowaniem się i zupełnie nie widzą żadnych treści.

Co się stało z Messengerem?

Problemy z Messengerem ostatnio pojawiają się bardzo często. Z awarią mieliśmy do czynienia także dziś. Podobnie, jak w przypadku Instagrama, internauci korzystający z tego komunikatora zgłaszali, że nie działał on od godziny 18:00. Na DownDetectorze problem zgłosiło ponad 8 tys. osób. Jak wyglądała awaria? Zamiast wiadomości widzieliśmy czerwony napis z informacją: „Brak połączenia z Internetem”.

Nie działał też WhatsApp

O 18:00 w piątek rozpoczęła się też awaria aplikacji WhatsApp. W tym przypadku zarówno wiadomości tekstowe jak i nagrania głosowe, zupełnie nie docierały do odbiorców – nie można było ich przesłać. Wyświetlały się przy nich ikony zegara.

Wygląda na to, że doszło do globalnej awarii komunikatorów i aplikacji należących do Facebooka. Wszelkie problemy zostały rozwiązane około godziny 19:00.

Czytaj też:

„K****, jesteście całe?”. Komiczna zapowiedź serialu „Sky Rojo” Netfliksa. Gwiazdą Conrado Moreno