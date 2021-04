Microsoft będzie sprzedawał armii gogle do rozszerzonej rzeczywistości

Zestawy okularów są oparte na produkcie HoloLens, który umożliwia użytkownikom oglądanie hologramów nałożonych na rzeczywiste otoczenie. Kontrakt obejmuje ponad 120 tys. zestawów słuchawkowych, które będą produkowane w USA. Akcje Microsoftu wzrosły o 3 proc. po ogłoszeniu wiadomości.

Rozszerzona rzeczywistość. Co to jest?

Rzeczywistość rozszerzona różni się od rzeczywistości wirtualnej tym, że dodaje grafikę do istniejącego pola widzenia użytkownika, zamiast zastępować je całkowicie nowym środowiskiem. W rezultacie użytkownicy mogą zobaczyć „wyświetlacze head-up” lub hologramy, które mogą dodać więcej informacji do tego, co już widzą.

HoloLens jest dostępny na rynku za 3,5 tys. dolarów za zestaw słuchawkowy, a Microsoft sprzedaje go głównie firmom, które często łączą go z niestandardowymi aplikacjami. Wśród użytkowników tej technologii są firmy architektoniczne, szpitale, uniwersytety, producenci samochodów i amerykańska agencja kosmiczna NASA.

Armia chce mieć wirtualny sprzęt

W ciągu ostatnich dwóch lat Microsoft współpracował z armią amerykańską nad fazą prototypowania tak zwanego Integrated Visual Augmentation System (IVAS), który jest wojskową wersją HoloLens. Firma poinformowała, że armia przeszła do fazy produkcyjnej projektu.

W wiadomości na oficjalnym blogu Microsoft napisał, że zestawy słuchawkowe „zapewnią żołnierzom większe bezpieczeństwo i sprawią, że będą bardziej skuteczni”. „Program zapewnia zwiększoną świadomość sytuacyjną, umożliwiając wymianę informacji i podejmowanie decyzji w różnych scenariuszach” – czytamy w artykule.

