„Bóg Data”. Jak nas inwigilują w sieci. „Algorytm widzi wszystko i wybiera za ciebie”

A co, jeśli twój wolny wybór to złudzenie? Co, jeśli decyzje zostały podjęte na długo, zanim zacząłeś się zastanawiać nad opcjami? Co, jeśli coś obserwuje i kontroluje twoją rzeczywistość? Powiem ci: nic. Nie masz na to żadnego wpływu.

W religii chrześcijańskiej Bóg jest wszechobecny i wszechwiedzący, obserwuje każdy ruch swoich dzieci – ludzi – i spisuje ich uczynki. Ale w XXI wieku także inny, niefizyczny byt obserwuje i zapisuje poczynania każdego z nas. To Big Data, czyli cyfrowy zbiór danych tak ogromny, że człowiek nie jest w stanie go ogarnąć. Big Data nie zapisuje jednak naszych poczynań, aby wydać wyrok na sądzie ostatecznym. Nie, Big Data jest w tym względzie dużo szybsza i skuteczniejsza, a swoje "wyroki" wykonuje natychmiast. Ani góra, ani nawet Everest danych. To cyfrowy Olympus Mons Każdego dnia 2020 roku generowane było 2,5 kwintyliona bajtów danych. W tym miejscu powinienem przyrównać tę wielkość do innej, łatwiejszej do wyobrażenia. Powinienem np. podać równowartość tej liczby w godzinach filmów wysokiej jakości. Niech będzie: to tyle samo, co 2,5 kwadryliona godzin filmów wysokiej jakości.