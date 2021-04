Policyjny robot na ulicach Nowego Jorku. Ludzie pytają, czy to nowy odcinek „Black Mirror”

Wszyscy zdajemy sobie pewnie sprawę z tego, że dalszy technologiczny postęp jest nieunikniony, to tylko kwestia czasu. Psy – roboty nie są też czymś kompletnie przełomowym, popkultura – zwłaszcza ta filmowa – zdążyła nas już z tym pomysłem oswoić. Fantazje i wyobrażenia o policji przyszłości to jednak co innego niż obserwowany na własne oczy całkiem sprawny robot. Nie można więc dziwić się reakcjom obserwowanym w internecie po pierwszym pokazie możliwości nowego wynalazku.

Zamieszczony we wtorek 13 kwietnia w sieci krótki film błyskawicznie stał się wiralem. Wielu oglądającym od razu skojarzył się z odcinkiem fantastycznonaukowego serialu „Black Mirror”. Hasło to zebrało ponad 47 tys. tweetów, plasując się na szczycie najbardziej trendujących. Nagranie przypomniało internautom o konkretnym epizodzie. Mowa o „Metalhead”, gdzie ludzie uciekali przed złymi robotycznymi psami.

Digidog od Boston Dynamics

Prawdziwy robot występujący w barwach New York’s Police Department nazwany został „Digidog” (od „digital” i „dog” – cyfrowy pies). Już teraz wiemy, że potrafi on podążać za funkcjonariuszami w miejskich warunkach, umie zejść ze schodów, a nawet robić „siad” w oczekiwaniu na kolejne polecenia przełożonych. To dzieło znanej z podobnych projektów firmy Boston Dynamics, która zaledwie dwa tygodnie temu zaprezentowała nową maszynę wyręczającą pracowników magazynów z części obowiązków.

