„Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne”. Co zrobić z tym SMS-em?

Od kilku dni wielu Polaków otrzymuje SMS-y z różnych numerów z wiadomością: „Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” . W treści znajduje się link przekierowujący na stronę internetową wyglądającą jak witryna firmy kurierskiej. Tam użytkownik dostanie polecenie, by pobrać aplikację w celu śledzenia przesyłki. Jej zainstalowanie skutkuje zainfekowanie telefonu złośliwym oprogramowaniem. Jego celem jest kradzież pieniędzy z konta bankowego.

Jak wygląda SMS od oszustów?

Ostrzeżenie dotyczące oszustwa opublikowała także CERT Polska. „Zachowajcie ostrożność i zgłaszajcie podejrzane wiadomości na http://incydent.cert.pl” - czytamy we wpisie, w którym pokazano także przykładowe wiadomości od oszustów.

Jak podaje portal Niebezpiecznik.pl, atakiem zagrożeni są posiadacze smartfonów z Androidem, nie grozi on z kolei użytkownikom iPhone'ów.

Co zrobić, gdy zainstalowało się aplikację?

Eksperci od bezpieczeństwa ostrzegają, by nie instalować niczego z linku z SMS-a. Jeśli jednak to się już stało, należy szybko skontaktować się z bankiem (z innego telefonu!), by zablokować możliwość kradzieży.

