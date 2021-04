Telewizja w internecie i VOD rosną w siłę. Przed nimi świetlana przyszłość

W 2025 roku wydatki na zakup tych usług w Polsce i w regionie, wyniosą ponad 29 mld zł i zwiększą się o blisko 25 proc. a liczba subskrybentów wzrośnie do 76 mln abonentów. Zmienia się także ilość i sposób w jaki rodacy konsumują treści multimedialne.

COVID-19 znacząco wpłynął na rynki płatnej telewizji na żywo, tzw. Internet Protocol TV (IPTV), czyli telewizji na żywo w internecie i wideo na żądanie w Polsce, jak i Europie Środkowej oraz Wschodniej. Dużo więcej czasu spędzamy w zarazie, zarówno przed odbiornikami TV, jak i urządzeniami mobilnymi. Zmiany te są pokłosiem, zarówno pracy i nauki przed ekranem, jak wzrostu konsumpcji cyfrowej rozrywki w pandemii.

Statystki preferują telewizję na życzenie

Co ważne, zwiększyła się także gotowość konsumentów do płacenia za takie usługi. W efekcie, przychody detaliczne z usług IPTV i wideo na żądanie w 2025 roku w Europie Centralnej i Wschodniej wyniosą 6,31 mld euro (o 256 mln euro więcej niż w 2020 roku), wynika z najnowszych danych Analysysmason. Podczas, gdy rynek globalny telewizji na żywo oglądanej przez internet na różnych urządzaniach, będzie rósł w średnio-rocznym tempie na poziomie 10,36 proc. w okresie 2021 do 2027, wynika z estymacji Ksusentinel. Z kolei, w Europie Centralnej i Wschodniej liczba abonentów płatnej telewizji cyfrowej (IPTV) wzrośnie o prawie 6 mln w latach 2020-2026 r. do 76 mln subskrybentów, wynika z danych Research and Markets. Dzięki czemu penetracja płatnej telewizji cyfrowej wzrośnie z 56 proc. do 62 proc. w analogicznym okresie.

– Polski rynek, choć młody, to notuje miesięczne wzrosty na poziomie 42 proc. w tym roku. Polska w ciągu najbliższych pięciu lat stanie się krajem dominującym w regionie, zarówno w obszarze IPTV, jak i VOD – mówi Marek Slonina country manager z platformy Gonet.tv.

O prawie 5 mln spadnie liczba abonentów tradycyjnej telewizji w latach 2020-2026, a jej łączna liczba subskrybentów wyniesie 78,18 mln. W 2026 roku będzie dostępna w 63 proc. domów w regionie, co oznacza spadek o 3 proc. z poziomu 66 proc. w 2020 roku.

Rynek będzie rósł

W najbliższych latach IPTV w Europie będzie wiodącym rodzajem platform pod względem liczby abonentów. Zyska 4 miliony subskrybentów w latach 2020-2026, osiągając poziom 47 milionów abonentów, przy całkowitych przychodach w wysokości 7,42 miliarda dolarów w regionie, co oznacza wzrost z 7,05 miliarda dolarów w 2020 roku, wynika z najnowszych prognoz Digital TV Research. Dzięki temu, jak przewidują eksperci IPTV będzie jedynym rodzajem usługi kontentowej na rynku, która odnotuje w ciągu najbliższych pięciu lat zarówno wzrost przychodów, jak i liczby abonentów.

Odbiornik TV posiada praktycznie każde (97 proc.) gospodarstwo w naszym kraju, a 2/3 (65 proc.) z nich korzysta, płacąc za dostęp, z platform satelitarnych, kablówek czy telewizji IPTV. Z tej ostatniej możliwości, tj. tradycyjnej TV oglądanej na żywo przez internet na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, korzysta coraz więcej Polaków. To już blisko co dziesiąte gospodarstwo domowe, wynika z najnowszych danych Nielsena.

Czytaj też:

Ruszyły zdjęcia do thrillera Netfliksa za 200 mln dolarów. Za sterami bracia Russo od „Avengersów”