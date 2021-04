„Ząbek” ze znaku bluetooth kojarzy prawie każdy. Jego wygląd nie jest przypadkowy

Znak bluetooth znany jest m.in. z telefonów – charakterystyczna ikonka pokazuje, że smartfon ma włączony ten typ bezprzewodowej komunikacji. Widnieje również na wielu urządzeniach, najczęściej w prostej konfiguracji: charakterystycznego, białego „ząbka” na niebieskim tle.

Co oznacza znak bluetooth? Historia sięga tysiąca lat

Mattia Peretti, pracujący dla think tanku działającego przy The London School of Economics & Political Science zwrócił uwagę na Twitterze na historię, która stoi za tym wyglądem znaku. Jak się okazuje, nie jest on przypadkowy i swoje korzenie ma w historii krajów skandynawskich.

Znak bluetooth składa się bowiem z dwóch skandynawskich run, które przedstawiały inicjały: H i B. Po ich złożeniu w całość powstał właśnie charakterystyczny „ząbek”. Natomiast same inicjały „H” i „B” to inicjały króla Haralda I Sinozębego (z ang. bluetooth), który najpierw był królem Danii, a później też Norwegii. Ten władca doprowadził do zjednoczenia skandynawskich państewek. Sinozęby to też pierwszy chrześcijański władca Danii, który przyjął chrzest około roku 965.

To właśnie unifikacja państw skandynawskich przyczyniła się do tego, że inicjały Haralda Sinozębego (H – Harald, a wspomniane B oznacza pierwszą literę przydomku króla, czyli Blåtand) zostały wykorzystane w znaku bluetooth. Jak stwierdzono, bluetooth miał pomóc w uproszczeniu komunikacji między różnymi urządzeniami, a więc podobnie jak Harald – doprowadził do pewnej formy „zjednoczenia”.