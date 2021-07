Kanał Uwaga! Naukowy Bełkot zniknął z YouTube’a. Twórca zabrał głos

Kanał Uwaga! Naukowy Bełkot na YouTube’ie padł ofiarą hakerów. Zmieniona została jego nazwa i w środku nocy rozpoczęto prowadzenie transmisji zachęcających do wysyłania kryptowalut. Nie pomogło nawet dwuetapowe uwierzytelnianie. Właściciel kanału Dawid Myśliwiec tłumaczył w poście w mediach społecznościowych, że o fakcie dowiedział się o 4 rano. Natychmiast wylogował się z urządzeń i poszedł spać, bo nie zauważył niczego niepokojącego.

YouTube usunął Uwaga! Naukowy Bełkot. Dawid Myśliwiec komentuje

O godz. 7. youtuber ponownie otrzymał zgłoszenie o ataku. Myśliwiec odebrał wszystkim innym osobom uprawnienia do zarządzania kontem. To wystarczyło, żeby poradzić sobie z problemem, ale twórca Uwaga! Naukowy Bełkot dostał po kilku godzinach informację od YouTube, że jego kanał „poważnie naruszył wytyczne społeczności”. „Bez ostrzeżenia i wskazania, o co konkretnie chodzi. Bez pytania, czy wszystko ok, czy może nie działo się coś podejrzanego. Bez ukrywania treści budzących wątpliwości itd”.. – wymieniał Myśliwiec.

„Po latach robienia filmów, co do których nie było najmniejszych uwag, w kilkanaście godzin potraktowano mnie jak przypadkowego kmiota, za co mam teraz ogromne pretensje do YouTube” – żalił się właściciel Uwaga! Naukowy Bełkot. Youtuber odwołał się od procedury i „uruchomił wszystkie kontakty, żeby to odkręcić”.

Youtuber chce odzyskać kanał. Uruchomił akcję #oddajciebełkot

Myśliwiec ma nadzieję, że sprawa nabierze rozgłosu i dzięki presji na administracji YouTube’a uda mu się odzyskać konto. Twórca Uwaga! Naukowy Bełkot uruchomił akcję #oddajciebełkot i prosi swoich sympatyków o pomoc. Uwaga! Naukowy Bełkot miał prawie 450 tys. subskrybentów. Wciąż czynny jest drygi kanał Myśliwca Wyłącznie Naukowy Bełkot, który ma 144 tys. obserwujących.

