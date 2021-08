Ariana Grande zarobi krocie za swój występ. Piosenkarka otrzyma 20 milionów dolarów!

Ponoć milionowe wynagrodzenie, które otrzyma Ariana Grande nie będzie pochodzić od wydawcy gry, firmy Epic Games, ale to przewidywalny dochód, związany z całym wydarzeniem, pochodzący również ze sprzedaży płyt, gadżetów i przedmiotów w grze.

Ariana Grande zarobi 20 milionów dolarów

Ten szacunkowy zarobek gwiazdy wyliczył Paul Tassi z „Forbesa” i oparł go na danych z przeszłości. Na przykład Travis Scott, który występował w Fornite w ubiegłym roku, zarobił właśnie około 20 milionów dolarów. To o wiele większa stawka, niż ta, którą otrzymuje za swoje „normalne” koncerty. Do tego należy dodać, że Grande jest o sławniejsza od rapera, cieszy się większą sympatią i popularnością w sieci, więc jej zarobek może być nawet większy, niż owe 20 milionów.

Piosenkarka wystąpi w ramach imprezy o nazwie Rift Tour, która potrwa od 7 do 9 sierpnia. Ponieważ event cieszy się wielkim zainteresowaniem, jego organizatorzy rozłożyli go na trzy dni, by ludzie w różnych strefach czasowych mogli go oglądać. Firma Epic Games na swojej oficjalnej stronie internetowej zaleca fanom zalogowanie się w Fornite godzinę przed pokazem. Rift Tour będzie dostępny 30 minut przed każdym pokazem.

