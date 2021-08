Nowa usługa. Mapy Google podpowiedzą, ile kosztuje płatna droga

Google Maps już dziś umożliwiają zaplanowanie trasy z pominięciem płatnych dróg. Dla kierowców dużą wygodą byłaby możliwość sprawdzenia, z poziomu mapy, ile tak naprawdę oszczędzą i czy omijanie płatnego odcinka ma uzasadnienie finansowe. Jeśli bowiem opłata nie jest wysoka, może lepiej skorzystać z dobrej trasy zamiast jechać lokalnymi drogami.

Informacja o kosztach przejazdu znajdują się w internecie, ale trzeba chwili, by je odnaleźć. Automatyczne zaciąganie ich przez nawigację usprawni planowani przejazdu – i jak ustalił serwis Spider’s Web, wprowadzenie takiej funkcjonalności może być kwestią czasu.

Osoby zapisane do beta-testów usługi Mapy Google otrzymały od Google’a ankietę z pytaniami związanymi z funkcją, mającymi pomóc projektantom interfejsu we właściwej implementacji wizualnej omawianej nowości, stąd wiadomo, że coś jest na rzeczy. Na razie nie jest jasne, w jakich krajach funkcja zostanie aktywowana. Prawdopodobnie polscy użytkownicy usługi będą musieli poczekać nieco dłużej, choć jest to informacja niepotwierdzona.

