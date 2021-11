Awaria Facebooka, Instagrama i Messengera. Co się stało?

To trzecia w ostatnim czasie awaria popularnych serwisów społecznościowych. Ze zgłoszeń odnotowywanych w serwisie Downdetector wynika, że problemy dotyczą m.in. wysyłania wiadomości i odbierania połączeń w aplikacji Facebooka czy Messengera. Użytkownicy skarżą się również, że nie mają dostępu do archiwum wiadomości.

Problemy dotyczą także Instagrama. W przypadku tej aplikacji internauci donoszą o trudnościach z zalogowaniem się i wysyłaniem oraz odbieraniem wiadomości.

Facebook wyjaśnił przyczyny przerwy

Przypomnijmy, że ogromna awaria Facebooka i pokrewnych aplikacji miała miejsce na początku października. Problemy w działaniu należących do firmy serwisów trwały na całym świecie sześć godzin, co było najdłuższą przerwą w historii.

Facebook poinformował w oświadczeniu, że powodem październikowej awarii były „zmiany w konfiguracji routerów szkieletowych, które koordynują ruch sieciowy między naszymi centrami danych”. „To zakłócenie ruchu sieciowego miało kaskadowy wpływ na sposób komunikacji naszych centrów danych, powodując zatrzymanie naszych usług” – dodano w komunikacie.

Facebook zapewnił również, że awaria nie była wynikiem żadnej złośliwej aktywności i było żadnych problemów z danymi użytkowników. Firma przeprosiła wszystkich dotkniętych awarią za spowodowane niedogodności. Głos w sprawie awarii zabrał także twórca Facebooka, Mark Zuckerberg, którego wpadka firmy kosztowała spadek na liście najbogatszych ludzi na świecie.

Co awaria oznacza dla internautów?

Jaki wpływ takie zdarzenia mają na internautów? Pytaliśmy o to Elżbietę Krzyżanowską, terapeutkę uzależnień. – Awaria internetu może ujawnić w wielu przypadkach fakt, że korzystanie z niego przekroczyło próg zdrowego użytkowania i pojawił się poważny problem. Jeśli mamy już do czynienia z uzależnieniem, to w wypadku awarii na pewno pojawi się zespół abstynencyjny, czyli: pobudzenie psychoruchowe, niepokój lub lęk, wyraźne obniżenie nastroju, celowe lub mimowolne poruszanie palcami charakterystyczne dla pisania na klawiaturze – wskazała ekspertka.

