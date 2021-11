Na szyfrowanie wiadomości trzeba jeszcze poczekać. Facebook i Instagram opóźniają prace

Wprowadzenie szyfrowanych wiadomości w aplikacjach Facebook, Instagram i Messenger będzie oznaczało, że tylko nadawca i odbiorca są w stanie odczytać ich treść. Dla wszystkich innych w tym samych właścicieli aplikacji, a także policji i sądów pozostaną nieczytelne.

Szyfrowanie wiadomości jest kwestią sporną pomiędzy środowiskami na rzecz prywatności a grupami zajmującymi się bezpieczeństwem dzieci. Media społecznościowe są bowiem wykorzystywane do komunikacji przez pedofilów. Pokazuje to przykład samego Facebooka, który rocznie przejmuje i usuwa kilkanaście milionów treści z pornografią dziecięcą.

Szyfrowanie wiadomości. Ma to WhatsApp, dlaczego nie Facebook?

Szyfrowanie wiadomości pomiędzy końcowymi użytkownikami jest standardową funkcją w innej aplikacji należącej do Mety, czy li w WhatsAppie, ale nie w pozostałych. WhatsApp jest aplikacją, w której służby ścigania wykrywają najmniej przypadków dziecięcej pornografii. Według brytyjskiej policji w ubiegłym roku pojawiło się 9,5 tys. zgłoszeń dot. wykorzystania dzieci. Z nich ponad połowa dotyczyła aplikacji, których właścicielem jest Facebook (Meta).

Najbardziej popularny był Instagram (30 proc.) następnie Facebook Messenger (13 proc.), a WhatsApp zanotował jedynie ułamkowe przypadki. Grupy walczące z wykorzystaniem dzieci obawiają się, że wprowadzenie szyfrowania wiadomości w standardzie we wszystkich usługach Mety ułatwi działanie przestępcom, a utrudni policji i innym służbom.

Zwolennicy wprowadzenia szyfrowania argumentują, że chroni ono zwykłych obywateli przed inwigilacją ze strony władzy oraz hakerów. Te same argumenty wygłosił założyciel Facebooka Mark Zuckerberg w 2019, gdy zapowiadał wprowadzenie szyfrowania we wszystkich posiadanych przez siebie aplikacjach do komunikacji.

Meta postanowiła opóźnić wprowadzenie szyfrowania w standardzie do roku 2023, aby „zrobić to dobrze”, jak powiedział szef bezpieczeństwa firmy Antigone Davis. Wcześniej planowanym terminem był rok 2022.

Czytaj też:

Kolejne obiecanki Zuckerberga. Czy możemy ufać Facebookowi?