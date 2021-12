Huawei Seeds for the Future. Nagrody tegorocznej edycji rozdane

– Polska ma długą tradycję osiągnięć naukowych. Widzimy w tym kraju ogromny potencjał rozwoju. Jako Huawei musimy szukać nowych talentów i dać im szansę zmieniać świat. Chcemy wzbudzić pasję do nowych technologii, wśród młodych ludzi. Dziękuję wam za wzięcie udziału w programie Seeds for Future. W każdej chwili chętnie was zatrudnimy jeśli tylko będziecie tego chcieli – mówił podczas rozdania nagród Jackie Zhang dyrektor zarządzający Huawei Polska.

Warsztaty z najnowszych technologii w ramach Huawei Seeds for the Future

W poprzednich edycjach programu główną nagrodą było uczestnictwo w warsztatach i kursach organizowanych przez Huawei, które obejmują takie zagadnienia jak: 5G, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, Internet of Things, cyberbezpieczeństwo, dane i trendy przemysłowe, zarządzanie i umiejętności przywódcze, a także historia i kultura Chin. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 kurs odbył się w systemie online.

Podczas gali wręczenia nagród w warszawskim hotelu Reinessance obył się panel dyskusyjny na temat nowych technologii, edukacji oraz inwestowaniu w studentów. Uczestnikami panelu była: dr Bianka Siwińska, prezes Perspektywy Education Foundation oraz Jarosław Kowalski konsultant Huawei ds. rozwoju przemysłu open source. Panel poprowadził dr Maciej Kawecki, prorektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Jak młodzi Polacy powinni przygotować się do wejścia w dorosły świat

Pierwsza część dyskusji była poświęcona umiejętnościom, jakich potrzebują studenci, do tego, aby skutecznie wejść do świata biznesu. Zdaniem Bianki Siwińskiej jedną z najważniejszymi cechami studentów powinna być ciekawość, poszukiwanie odpowiedzi i konfrontowanie świata, który zastali. Równie ważna jest także pasja oraz proaktywne działanie.

Jarosław Kowalski radził zebranym studentom, że pasja i poszukiwanie są ważne, ale równie ważna jest rzetelna edukacja i stałe dokształcanie się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Konsultant Huawei przekonywał, że skończyły się już czasy, gdy człowiek pracuje w jednym zakładzie i w jednym zawodzie przez całe swoje życie, a większość młodych ludzi wchodzących dziś na rynek pracy będzie jeszcze częściej zmieniało zawody niż wcześniej. Zdaniem Jarosława Kowalskiego znane zawody będą łączyć się z nowymi i dlatego najważniejszą cechą studenta jest chęć poszukiwania własnej drogi i własnych rozwiązań.

Drugim tematem panelu było nastawienie młodych ludzi do świata. Dr Bianka Siwińska przytoczyła badanie firmy Deloitte, które alarmowało, że studenci nie chcą być liderami i nie są zainteresowani przewodzeniem innymi. Zdaniem prezes Perspektyw, to błędne założenie, bo do nowego pokolenia stara się dostosować przestarzałe normy. Argumentowała, że młodzi ludzie inaczej postrzegają świat, czują się odpowiedzialni za swoje otoczenie, ale także za planetę, której grozi kryzys klimatyczny i ekologiczny. Według Siwińskiej młodzi ludzie mają inaczej ustawioną piramidę wartości. Nie chcą być liderem tylko dla pozycji i prestiżu, które się z tym łączą, chcą natomiast rozwiązywać problemy, a w przewodzeniu być otwartymi i inkluzywnymi.

Zdaniem Jarosława Kowalskiego mocną stroną młodego pokolenia jest umiejętność i chęć pracy zespołowej, którą cenią bardziej niż przywództwo rozumiane według starego postrzegania wartości. Ekspert argumentował, że właśnie praca w grupach i jednoczenie się dla wspólnego celu da ludziom przewagę w nadchodzących dekadach, gdy coraz większą rolę będzie pełnić sztuczna inteligencja. Ta, choć przewyższa ludzi w wybranych polach, nie jest w stanie sama się zaprogramować, ani stworzyć niczego nowego. Tego nie dokona też pojedynczy informatyk, czy naukowiec, a grupa ludzi o wspólnym celu.

W ramach debaty poruszony został temat przyszłości młodych ludzi w Polsce. Prowadzący panel dr Kawecki zapytał, ilu z obecnych studentów planuje pozostać w kraju, a ilu wyjechać. Około 80 proc. zebranych zadeklarowało, że planuje opuścić Polskę. Wśród argumentów za taką decyzją pojawił się m.in. brak centrów badawczych z prawdziwego zdarzenia, w których można by prowadzić przełomowe badania naukowe. Innym powodem były skomplikowane przepisy prawne dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wyjechać z polski chciała też obecna na gali studentka z Kazachstanu, która jako powód wskazała mało przyjazne warunki prawne dla obcokrajowców.

Nagrody dla najlepszych w programie Seeds for the Future

W 2021 roku oprócz kursu online dla uczestników programu, 10 najlepszych studentów zostało nagrodzonych sprzętem marki Huawei, laptopami z serii MateBook, tabletami MatePad oraz słuchawkami FreeBuds Lipstick.

Programu Seeds for the Future to globalny program edukacyjny firmy Huawei, dostępny dla wszystkich studentek i studentów z każdej uczelni wyższej w Polsce. Program jest skierowany do najzdolniejszych studentek i studentów. Uczestnicy poznają wiodące trendy w rozwoju sztucznej inteligencji i inteligentnych miast, zastosowań 5G oraz technologii służących ochronie planety