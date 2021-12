Pierwszy dzień zimy, czyli najciemniejsza doba roku. Kiedy zacznie się wiosna?

We wtorek rano przyjemną grafiką Google przypomniał nam o nadejściu kolejnej pory roku. Pierwszy dzień zimy z powodzeniem można by nazwać jednym z najbardziej depresyjnych dni w roku. Wszystko dlatego, że światłem dziennym będziemy cieszyli się tylko przez 7 godzin i 41 minut. Przez pozostałą część doby świat za oknem będzie spowijał mrok.

Jest też dobra informacja. Od 22 grudnia każdy dzień będzie nieco dłuższy od poprzedniego, co stopniowo będzie przybliżało nas do wiosny.

Pierwszy dzień zimy kalendarzowej nieco później

Zima astronomiczna rozpocznie się we wtorek 21 grudnia o godzinie 16:59. Wówczas Słońce będzie w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca. Od tego momentu na półkuli północnej mamy najmniejszy kąt padania promieni słonecznych. Odwrotnie jest wówczas na półkuli południowej, gdzie zaczyna się astronomiczne lato.

Przypominamy również, że to właśnie w styczniu ziemia znajduje się najbliżej słońca. Ma to związek z nachyleniem osi obrotu Ziemi do płaszczyzny jej orbity, połączonej z ruchem obiegowym dookoła Słońca.

O ile rozpoczęcie zimy astronomicznej jest datą ruchomą, o tyle zima kalendarzowa zawsze rozpoczyna się 22 grudnia. W 2021 roku będzie to środa.

Pierwszy dzień wiosny za mniej niż 3 miesiące

Astronomicznie zima potrwa 88 dni 23 godziny i 34 minuty. Oficjalnym zakończeniem zimy i początkiem wiosny będzie tzw. równonoc wiosenna, podczas której dzień i noc będą trwały dokładnie tyle samo. Astronomiczna wiosna rozpocznie się 20 marca 2022 roku o godzinie 16:33. Wówczas Słońce przejdzie przez punkt Barana. Podczas gdy na półkuli północnej będzie to pierwszy dzień wiosny, na południu będą witać jesień. Nieco później, bo 21 marca w dzień wagarowicza będziemy mogli świętować pierwszy dzień wiosny kalendarzowej.

Daty rozpoczęcia kolejnych pór roku:

22 czerwca – pierwszy dzień lata

23 września – pierwszy dzień jesieni

22 grudnia – pierwszy dzień zimy

